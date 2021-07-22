烟花來襲 壽險業紛紛啟動颱風緊急應變措施

中度颱風烟花來勢洶洶，中央氣象局已針對颱風發布海上颱風警報，暴風圈正逐漸朝臺灣東半部海面接近。富邦人壽、全球人壽等壽險業者紛紛於第一時間啟動緊急應變方案，保戶如果因颱風災害成為受災戶，將提供免費保單補發、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、快速理賠服務、受災戶房屋貸款優惠還款計畫諮商、緊急醫療代付等多項緊急應變方案與關懷措施。

富邦人壽指出，針對應繳月為2021年6月~10月之續期保費，給予受災保戶延繳6個月之方案，保單借款利息亦得寬延3個月繳息；另若不幸受傷之保戶需辦理醫療險理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或EASY PAY線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊。此外，富邦人壽亦提供24小時全年無休之客服專線（0809-000-550），有需要之保戶可善加利用。

全球人壽秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，準備好隨時啟動「天然災害保戶關懷計劃」，即時掌握各地受災狀況，給予受災保戶協助，也提醒民眾應及早做好防颱措施，影響劇烈時段盡量避免外出。

全球人壽針對烟花颱風受災保戶於第一時間啟動「天然災害保戶關懷計劃」，提供受災保戶4大關懷服務措施，包括「快速理賠」、「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」及「申請補發保單免收工本費」等4大服務，以協助保戶度過難關。

針對烟花颱風，全球人壽提供受災保戶4大關懷服務措施內容如下：

一是續期保費緩繳3個月：提供應繳保費區間自7月1日起至9月30日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費3個月。

二是保單借款利息緩繳6個月：凡應繳利息區間為7月1日起至12月31日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保單借款利息6個月。

三是申請補發保單免收工本費：受災保戶因為此次災害致遺失保險單，其申請補發保險單免收工本費。

四是快速理賠：因烟花颱風影響致發生保險事故之受災保戶，申請時註明「110年烟花颱風受災保戶」，理賠部門受理後將以特急件安排專人優先處理。除保單借款利息緩繳可於110年12月31日前提出申請外，其他項目則需於110年9月30日前提出申請。

全球人壽行政長黃宏杰表示，因疫情期間設置單一窗口負責受理相關業務，並通融保戶得以傳真方式提出申請，方便保戶行使保單權利。若有緊急事項需要聯繫，可撥打全球人壽24小時免費客服專線（0800-000-662），或是與全省各通訊處業務人員聯繫。黃宏杰也提醒民眾，疫情期間遇到颱風旺季，民眾應隨時注意颱風最新動態訊息，做好事前防範並注意自身與交通安全及不忘自身防疫措施；盡量避免外出以降低颱風與染疫風險。民眾亦可檢視自身需求，加強相關人身保障，祝願大家安全度過颱風與疫情期間，平安無恙。