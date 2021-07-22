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北富銀、永豐餘合推全台首件第三方認證綠色授信案

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

近來全球暖化、氣候變遷為社會環境帶來顯著影響，也使企業永續經營面臨更多新挑戰。為發揮金融專業，協助企業夥伴厚植永續競爭力，台北富邦銀行今(22)日宣布將與紙業領導品牌永豐餘合作推出全台首件經第三方機構認證之綠色授信案，

北富銀長期致力發展ESG責任金融，本次與永豐餘合作的綠色授信案，資金將運用於再生能源發電、零燃煤汽電共生與回收紙製程能源優化等範疇，同時本案也是目前台灣首創依國際標準「綠色貸款原則2021(Green Loan Principles 2021)」，經第三方會計師事務所認證並出具確信報告的綠色授信案，不僅彰顯永豐餘在環境保護、節能減碳領域投入和重視，更對金融產業在綠色授信的推動產生指標性意義。

北富銀表示，許多企業在ESG方面的努力有目共睹，作為企業最佳金融夥伴，北富銀也持續為致力於綠色轉型及永續發展的企業提供穩定金流支持，希望能與企業夥伴並肩落實永續價值。例如與美律實業簽訂「永續指數連結貸款（Sustainability Linked Loan）」，創台資銀行先河；與富邦證券共同主辦承銷日月光3億美元綠債，為台灣首檔由非金融機構所發行之綠色國際債券，成功開啟台灣國際債券市場的綠能新頁；北富銀更是認同東南亞水泥業第一家完成SBTi減碳目標設定的台泥公司，長期提供企業授信融資服務，也支持台泥近日完成之歐洲電動車儲能廠併購案，為產業綠能推廣共盡心力。

北富銀 永豐餘 台北富邦銀行

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