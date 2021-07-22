華南永昌投信董座呂金火辭職 傳由黃昭棠接任

華南金控（2880）旗下華南永昌投信公告，董事長呂金火辭職，辭職生效日為7月27日，據傳新任董事長將由前元大投信總經理黃昭棠接任，預計下周一（26日）公告。黃昭棠過去為台灣ETF市場重要推手，和元大投信董事長劉宗聖共同推動ETF發展，更早前也具備銀行服務資歷，堪稱對銀行、投信工作都很熟悉。

今年初元大投信多位高階主管進行異動，包括黃昭棠及前資深副總張美媛同步辭職，正值元大投信的ETF事業發展顛峰，引發市場震撼。當時黃昭棠指出，主要是個人生涯規劃考量，工作久了想養好身體，加上今年兒子考大學，希望多留些時間給家人。

現元大投信總經理已由鄭宗祺接任，張美媛轉任統一投信資深副總，市場傳聞，黃昭棠也有了去處，即甫宣布辭職的華南永昌投信董事長呂金火，將由黃昭棠接任，因黃的資歷豐富，業界認為應會為華南永昌投信的發展帶來新風貌。

黃昭棠最為人熟悉，是和劉宗聖共同推動台灣ETF發展，他在2006年從寶來證券轉任寶來投信，2012年寶來被併入元大後轉入元大投信，並於2019年升任元大投信總經理。

期間兩人合力推出多元且創新的ETF，使台灣陸續有豐富的ETF產品線，並因此打造元大投信為亞洲首屈一指的ETF資產管理公司，至近年元大投信轉向主、被動基金雙主軸，2020年發行的「元大高股息優質龍頭基金（0056）」轟動全市場，也是黃昭棠力作。

黃昭棠前後在基金業有15年資歷，更早前他服務於中國信託銀行信用卡企劃部，也了解銀行工作。曾和他共事的業界人士指出，黃的構想其實不止於ETF，也想做主動式基金，對投資很有想法，若到華南永昌投信服務預期發展多元商品。