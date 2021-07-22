快訊

降級指引疑遭外流內容曝光 指揮中心出面回應

河南暴雨成災…苦苓稱「捐款就罵三字經」 網友：敢罵五月天嗎？

華南永昌投信董座呂金火辭職 傳由黃昭棠接任

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
黃昭棠。報系資料照
黃昭棠。報系資料照

華南金控（2880）旗下華南永昌投信公告，董事長呂金火辭職，辭職生效日為7月27日，據傳新任董事長將由前元大投信總經理黃昭棠接任，預計下周一（26日）公告。黃昭棠過去為台灣ETF市場重要推手，和元大投信董事長劉宗聖共同推動ETF發展，更早前也具備銀行服務資歷，堪稱對銀行、投信工作都很熟悉。

今年初元大投信多位高階主管進行異動，包括黃昭棠及前資深副總張美媛同步辭職，正值元大投信的ETF事業發展顛峰，引發市場震撼。當時黃昭棠指出，主要是個人生涯規劃考量，工作久了想養好身體，加上今年兒子考大學，希望多留些時間給家人。

現元大投信總經理已由鄭宗祺接任，張美媛轉任統一投信資深副總，市場傳聞，黃昭棠也有了去處，即甫宣布辭職的華南永昌投信董事長呂金火，將由黃昭棠接任，因黃的資歷豐富，業界認為應會為華南永昌投信的發展帶來新風貌。

黃昭棠最為人熟悉，是和劉宗聖共同推動台灣ETF發展，他在2006年從寶來證券轉任寶來投信，2012年寶來被併入元大後轉入元大投信，並於2019年升任元大投信總經理。

期間兩人合力推出多元且創新的ETF，使台灣陸續有豐富的ETF產品線，並因此打造元大投信為亞洲首屈一指的ETF資產管理公司，至近年元大投信轉向主、被動基金雙主軸，2020年發行的「元大高股息優質龍頭基金（0056）」轟動全市場，也是黃昭棠力作。

黃昭棠前後在基金業有15年資歷，更早前他服務於中國信託銀行信用卡企劃部，也了解銀行工作。曾和他共事的業界人士指出，黃的構想其實不止於ETF，也想做主動式基金，對投資很有想法，若到華南永昌投信服務預期發展多元商品。

元大投信 ETF 寶來

延伸閱讀

貨櫃三雄存三大賣壓 外資卻同步買超

他進台積電10年想辭職卻離不開 網點出關鍵：回不去了

外資賣台股 四天逾千億

半導體旺季到 投信狂敲

相關新聞

央行沒降息 5大銀行貸款利率卻創新低！官員這麼說

國內疫情轉趨嚴峻，政府祭出紓困4.0方案，促使銀行新增貸款金額暴增、利率滑落至歷史新低水準。中央銀行今（22）日發布6月...

理專A錢案金管會重罰3000萬 台新銀行回應了

台新銀行理專盜用客戶3.47億元案件，金管會今天公布重罰3000萬元，針對金管會對台新銀行理財專員涉挪用客戶款項等缺失之...

新光金在「新板傑仕堡」演練異地辦公 金管會開罰460萬

去年新冠肺炎疫情發生，各家金控紛紛採取居家辦公與異地辦公演練，但金管會收到民眾陳情，新光金要求旗下新光人壽員工在新光金前...

臺產理賠金達11億 再賠2千件防疫保單獲利恐拉警報

臺產防疫保單熱賣401萬件，保費收入達新台幣19.18億元，不過累計理賠金額也已來到11.53億元，約保費收入6成。從目...

台新理專12年盜領3.47億元 金管會重罰3,000萬元

台新國際商業銀理專12年來盜領客戶資金3.47億元，有礙健全經營。金管會今（22）日通過對台新銀裁罰高達3,000萬元與...

台新理專盜領3.47億 金管會重罰3000萬史上最重

去年11月初台新銀行爆發一名周姓理財專員，涉嫌盜領客戶資金達3.47億元。金管會今針對此案開罰，對此案重罰台新銀高達30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。