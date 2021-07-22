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央行沒降息 5大銀行貸款利率卻創新低！官員這麼說

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行今（22）日發布6月五大銀行新增放款，包括購屋、資本支出、周轉金與消費性等四大類貸款合計飆上9,377億元，創下一年新高。圖／聯合報系資料照片
中央銀行今（22）日發布6月五大銀行新增放款，包括購屋、資本支出、周轉金與消費性等四大類貸款合計飆上9,377億元，創下一年新高。圖／聯合報系資料照片

國內疫情轉趨嚴峻，政府祭出紓困4.0方案，促使銀行新增貸款金額暴增、利率滑落至歷史新低水準。中央銀行今（22）日發布6月五大銀行新增放款，包括購屋、資本支出、周轉金與消費性等四大類貸款合計飆上9,377億元，創下一年新高，加權平均利率也跌至1.096%，為歷史最低紀錄。

央行今日公布台灣銀行、合庫銀行、土地銀行、華南銀行與第一銀行6月新承做放款金額與利率，包括房貸、資本支出、周轉金與消費性等四大類貸款金額全數較5月上升。

央行經研處副處長蔡惠美指出，五大銀行新增放款裡的資本支出借款，6月增至870億元、月增36億元，主要是土建融及大額企業貸款增加所致。

至於周轉金貸款，6月暴增至7,571億元，較5月大增2,164億元，主要是5月下旬國內進入三級警戒，政府發放個人紓困金、孩童家庭防疫補貼及一系列紓困貸款，為籌措財源，政府向銀行申請規模較大的周轉金借款，另外，公民營企業借款增加，也與申請紓困振興貸款有關。

蔡惠美說，因政府借款利率較低，壓低周轉金貸款平均利率水準，6月周轉金貸款利率跌破1%大關至0.987%，單月下挫0.21個百分點。

在消費性貸款部分，6月為268億元，月增185億元，同樣與個人紓困貸款增加有關，因個人紓困貸款利率較為優惠，消費性貸款利率降至1.935%，為一年新低，月減0.162個百分點。

央行統計顯示，五大銀行四大類新增放款，6月加權平均利率陡降至1.096%，跌至歷史新低紀錄，月減0.173個百分點。

對於中央銀行貼放利率按兵不動，6月五大銀行新增貸款利率意外跌至歷史新低，蔡惠美解釋，主要是6月政府因應疫情、緊急推出各項紓困貸款措施，使利率較為優惠的周轉金與消費性貸款大幅增加，進而壓低整體貸款利率所致。

央行 疫情

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