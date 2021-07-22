理專A錢案金管會重罰3000萬 台新銀行回應了

台新銀行理專盜用客戶3.47億元案件，金管會今天公布重罰3000萬元，針對金管會對台新銀行理財專員涉挪用客戶款項等缺失之行政處分，台新銀行表示，將虛心檢討並改進，以杜絶再發生類似情事。

台新（2887）回應如下：本行對理財專員涉挪用客戶款項、與客戶有異常資金往來及有不當業務行為等案，將虛心檢討並積極改進各項管理機制，嚴格要求同仁恪遵員工行為準則，遵循金管會政策，落實公平待客原則及理專十誡 ，以杜絶再發生類似情事。對於本案受侵害之客戶權益定當予以保障。

台新將努力持續精進、檢討改善，致力提供更好的服務與客戶一同成長。

金管會依銀行法及保險法等相關法規核處台新銀行罰鍰新台幣3,000萬元 、糾正，並命令該行停止個人金融事業總處林姓副執行長執行職務3個月 ，及停止該行西門分行、北大分行受理新客戶辦理保險代理業務3個月。