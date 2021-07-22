台新銀遭罰3000萬 公司：受侵害客戶權益定予保障

台新金（2887）今（22）日晚間回應，對於子公司台新銀行理財專員涉挪用客戶款項、與客戶有異常資金往來及有不當業務行為等案，將虛心檢討並積極改進各項管理機制，嚴格要求同仁恪遵員工行為準則，遵循金管會政策，落實公平待客原則及理專十誡，以杜絶再發生類似情事。對於本案受侵害之客戶權益定當予以保障。

台新金回應，將努力持續精進、檢討改善，致力提供更好的服務與客戶一同成長。

台新銀中和分行行周姓理專自97年7月至109年9月挪用客戶款項及與客戶異常資金往來，受影響客戶數9戶，所涉金額3.47億元。

因有礙健全經營。金管會今日通過對台新銀裁罰高達3,000萬元與糾正，是今年來最大單一裁罰案。並命令該行停止個人金融事業總處林姓副執行長執行職務3個月，及停止該行西門分行、北大分行受理新客戶辦理保險代理業務3個月。