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昇億、上新與兆成3家保經公司 遭金管會撤照

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

金融監督管理委員會今（21）日宣布，國內3家保險經紀人公司「昇億」、「上新」與「兆成」因無法完成增資，無法達成最低資本額500億元的規定，因此遭金管會撤照，若加計去年8月已撤照3家，自2014年新規定上路後，總計已有6家保經代公司遭金管會撤照。保險局副局長張玉煇表示，目前從登錄名冊來看，這三家保經公司合計還有11位業務人員，但不知道是否還有實際執行業務。

張玉煇表示，金管會2014年6月24日修正「保險經紀人管理規則」，要求五年內保經保代公司需要完成增資，最低資本額由300萬元提高至500萬元，否則將遭撤照處分。去年已有2家保經公司、1家保代公司表達無法達成，8月遭金管會撤照，當時「昇億」、「上新」與「兆成」這三家仍向金管會承諾，表達儘量在去年底前完成增資改善，但截至今年為止尚未能如期達成，金管會決定予以撤照處分。

同時，保險局亦表示，據統計，目前登錄業務員名單中「昇億」尚有2位業務員、「上新」有7位、「兆成」亦有2位業務員，合計達到11位業務員 ，公司遭撤照，恐怕得另尋出路找工作，至於這11人實際還有沒有執行業務？保險局則表示，不知道。

同時截至目前為止（尚未扣除3家遭撤照保經公司），國內目前尚有經紀人公司309家、保經個人163位；保險代理人公司218家及個人5位。

金管會表示，這3家領有執業證照之保險經紀人公司本應於2019年6月24日前完成調整資本額至500萬元，該3家公司未依法規給予之5年調整期間內完成資本額調整，經金管會核處昇億保經於2020年8月31日前完成改正，及核處上新保經及兆成保經於109年12月31日前完成改正，惟3家公司實收資本額迄今仍為300萬元，尚未改正。且昇億保經尚有未於所任用之經紀人離職後15日內向金管會申報並繳銷執業證照，另兆成保經對於金管會依行政程序法以書面通知陳述意見未予回應，考量違規事實明確且情節重大，依保險法第167條之2，廢止許可登記，並註銷執業證照。

金管會呼籲，保險經紀人公司經營保險經紀業務應確實依保險法相關規定辦理，並應強化法令遵循機制，以維護消費者權益及健全公司經營。

金管會 保險

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