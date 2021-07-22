新光金在「新板傑仕堡」演練異地辦公 金管會開罰460萬

去年新冠肺炎疫情發生，各家金控紛紛採取居家辦公與異地辦公演練，但金管會收到民眾陳情，新光金要求旗下新光人壽員工在新光金前董事長吳東進開設的旅館與健身俱樂部「新板傑仕堡」進行演練，金管會今認定有利害關係人交易缺失，對新光金與新光人壽共開罰460萬元。

金管會保險局指出，新光人壽在去年3月間於新板傑仕堡辦理2梯次的4天3夜居家辦公演練測試，由參加員工個別刷卡給付費用給新板傑仕堡，再向公司請款核銷，截至9月交易金額達251萬。但新光人壽辦理居家辦公演練，僅依照集團人資主管會議決議，後續經理部門沒有循內部分層負責，在事前簽報完成相關活動規劃，且沒有在事前審慎評估辦理辦公演練的相關費用，在是在辦理過程中評估全年費用總額可能超過授權金額，才趕緊於去年4月提報董事會決議，沒有落實執行利害關係人及實質利害關係人交易相關內部規範。

金管會表示，此案主要是去年有收到民眾陳情，後來金管會檢查局也有進駐檢查。認為新光人壽內部處理流程沒有依照內控制度執行，對新光金開罰200萬元，也對新光人壽開罰260萬元。