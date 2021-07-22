異業結盟 買防疫與疫苗二合一保單賺紅利

兆豐保險與擁有超過400萬會員的以悠遊卡為會員識別的紅利點數平台 UUPON跨界合作，推出「防疫+疫苗險二合一」的防疫保單，專門為廣大捷運通勤族量身設計，保費只要501元即可享有雙重保障，UUPON會員透過其官網或App連結投保成功，即可獲得UUPON 50點數回饋。

在擴大開放18歲以上民眾登記疫苗接種意願後，根據中央流行疫情指揮中心7月18日統計第三輪意願登記結果，全國意願登記完成總人數已達862萬4621人。

在民眾搶打疫苗的同時，也提高疫苗保險購買意願，兆豐保險表示，近期疫苗險網路銷售量翻倍成長，其中五成以上投保件數來自於消費性平台導購，且超過6成為女性，這也反映婆婆媽媽喜愛的民生消費習性。

兆豐保險統計，因全球Delta病毒肆虐及三級警戒開放微解封等因素，提高民眾接種疫苗與購買疫苗險的意願，加上與消費性平台通路合作後增加銷售量，平均每日投保人數較6月份成長2倍，其中以北部地區成長最顯著，投保件數佔4成6，而疫苗險投保年齡層50歲以上人口已超過一半，是成長最多的族群。其次為36-50歲，佔比也超過3成，年齡層大多為即將開放接種疫苗的對象，顯示大多數人還是會在確定接種疫苗時，才開始規劃保單

「防疫+疫苗險二合一」防疫保單除包含隔離保險金、確診慰問金及住院醫療費用，還提供接種疫苗28天內因不良事件導致的住院每日2仟元的保險金及1萬元住院關懷保險金，且期間若入住加護病房或負壓隔離病房時再加倍給付；如不幸死亡，則有定額10萬元的殯葬費用補貼，只要年滿20歲都可以網路投保，