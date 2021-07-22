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永豐挺綠色能源上半年增百億融資 打造綠電供應鏈

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

永豐銀行響應政策、創新推展綠色金融服務，今年上半太陽能電廠融資餘額增加百億元。永豐銀行總經理莊銘福表示，永豐積極開發綠色金融服務的多元性，包括2月協助建置新北市單一案場最大屋頂型太陽光電系統；3月攜手售電業者打造綠電交易電子商務平台以推動市場自由化；5月統籌主辦旗下第一個「漁電共生」太陽能電廠聯貸案，打造養殖漁業結合綠能發電的新型態經濟模式。

截至6月底，旗下新增太陽能電廠融資餘額較去年底增加約100億元、合作太陽能電廠總數約累計達5,400座，朝累計1座核能電廠裝置容量邁進，未來將持續擴大台灣綠色能源應用、發展潔淨能源。

領銜開啟產業創新　打造綠電供應鏈

永豐銀行表示，自2012年起，永豐響應政府綠能並與時俱進力推多項綠色金融服務、積極建構產業生態圈，去年成功推行台灣首宗「漁電共生」專案融資，打造多元化電力供應樣態；同時首創民間綠電交易融資架構，建構創能、儲能、節能及綠電交易生態圈。

除積極協助產業打造台灣綠電供應鏈外，永豐銀行於2017年、2019年及去（2020）年陸續發行台灣首檔綠色債券及可持續發展債券，今年5月更發行全台首檔社會責任債券（Social Bond）募集資金使用於綠色投資及社會效益投資計畫、大力支持再生能源及綠色環保產業。

永豐銀行運用金融業核心價值結合ESG環境永續，致力推動「打造太陽能產業鏈的金融生態圈」，榮獲《遠見》雜誌頒發CSR企業社會責任獎傑出方案「環境友善組」楷模獎。

太陽能電廠 永豐銀行 綠電

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