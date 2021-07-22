台新金6月底併保德信 保德信將更名為「台新人壽」

保德信人壽於今年6月由台新金控（2887）取得100%股權，下一步將正式更名為台新人壽，與銀行、證券同為台新金控旗下的三大業務引擎，未來將在資源整合下，提供客戶金融商品解決方案以及服務。

台新金控指出，壽險子公司加入台新金控大家庭後，將秉持「誠信、承諾、創新、合作」的企業核心價值，貼近社會脈動及客戶需求，提供全方位的壽險與財務保障規劃。服務項目涵蓋壽險保障、退休規劃、資產累積、健康醫療及意外傷害等保險業務。透過專業的壽險顧問和通路業務團隊，致力於實現客戶財務夢想，成為客戶的「智慧好夥伴」。

保德信人壽（將更名為台新人壽）在7 月15日獲金管會「公平待客原則」評核名列前20%的壽險機構。保德信人壽董事長蔡康特別感謝金管會對保德信人壽在實踐公平待客的努力給予高度肯定，並指出保德信人壽在商品開發、業務招攬、商品對客戶之適合度及申訴保障等各大面向，皆力求遵循公平待客各項原則，全公司由上至下同心協力，履行對客戶的承諾。

公平待客原則評核，是金管會為瞭解金融業是否落實公平待客原則，提升對消費者權益保護意識所進行之年度評核機制。金管會每年會公布表揚銀行業、保險業、證券業各業別表現優異之前20%金融業者，以督導各公司落實法令遵循與公平待客原則，強化消費者權益之保障。