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永豐金重員工健康 宣布給疫苗險、接種假、照顧假

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

為響應政府的新冠肺炎疫苗施打政策，同時守護員工健康安全，永豐金控（2890）再射出防疫三支箭。今（22）日宣布，包括為全體員工於團保中附加疫苗險、提供每劑2天有薪疫苗接種假，以及2天疫苗照顧假等。

永豐金控表示，員工是企業最重要資產，隨著疫苗陸續開放接種，鼓勵員工接種新冠肺炎疫苗，讓員工享有更完善的防疫保障。

為提高員工疫苗施打率，同時配合政府的疫苗施打政策，永豐金控宣布，提供每劑2天(共4天)有薪疫苗接種假，並提供員工本人及配偶之父母、配偶或子女各2天疫苗照顧假，以提高員工及眷屬的接種意願。此外，也為全體員工加保疫苗險，以降低員工施打疫苗內心的顧忌與疑慮。永豐金控表示，期望在原有多項防疫照顧措施下，再提出「接種假、照顧假與疫苗險」三支箭，三箭齊發，有效提高員工接種意願、徹底守護員工的健康。

永豐金控從今年防疫期開始，在「防疫最優先、員工最重要」的大原則之下，陸續實施許多守護員工健康安全的防疫措施，如提供員工居家隔離防疫物資、防疫熱區勉勵(免疫)金、員工採檢費用全額補助、確診員工慰問金、提供員工或家屬免費防疫旅館等，期盼在疫情嚴重的期間，藉由這些防疫措施，讓永豐金所有員工感受到被關懷與照顧，建立防疫期間最友善的職場環境。

永豐金控表示，自7月13日起，中央疫情指揮中心適度鬆綁微解封措施後，永豐居家上班比重從46%調降至27%，營業單位員工陸續歸建職場，服務客戶，7月26日若疫情指揮中心調降警戒至第二級，居家備援將全數歸建，但仍保留異地備援員工，維繫營運不中斷。

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