北富銀：防疫期間50歲~60歲客戶網銀開戶大增

台北富邦銀行表示，過去提到數位金融，大家會直覺認為是面向年輕族群的服務，但從疫情三級警戒後全行網行銀轉帳使用狀況分析結果發現，各年齡層使用率上升曲線相當平均，基本皆有五成以上的成長，其中又以50歲至60歲客戶增幅最大，達57%；60歲以上客戶成長率也有52%。

北富銀表示，顯示在疫情帶動下，各年齡層對數位金融皆展現出超越以往想像的接受度和發展潛力。目前市場上的金融應用主要仍以年輕人為主要開發對象，未來在防疫需求的持續推動下，50歲以上的黃金族群很可能異軍突起，為數位金融服務帶來嶄新商機。

為了讓行動轉帳的使用可以更簡易直覺，北富銀持續在功能和體驗上進行優化升級，例如創新開發「非約定轉帳線上調額」，只要手指輕鬆點兩下，免臨櫃即可調高轉帳限額，提高後單筆限額可達新台幣15萬元、單日限額達新台幣30萬元、當月限額則為新台幣80萬元，當與親朋好友有大筆資金往來或有生意帳務需要時，可以更簡單快速完成轉帳，免去許多資金管理上的困擾。

針對喜歡團購的民眾或中小企業店家反應轉帳需手動輸入帳號及餘額顯示的痛點，北富銀推出一鍵複製帳號、跨行轉帳留言及餘額遮蔽等功能，便於轉帳帳號提供和後續對帳，同時避免輸入錯誤並發揮保障個資的作用。北富銀持續傾聽客戶聲音、用心精進改善本行數位平台，期望帶給客戶最美好的使用體驗。

目前台灣本土疫情雖已受到控制，但防疫不能有絲毫輕忽，為鼓勵大眾持續使用行動轉帳，降低接觸傳染風險，北富銀特別在LINE官方帳號上推出行銀轉帳四大招快問快答活動，自即日起至7月31日，只要綁定北富銀LINE好友並參加搶答，前5,000名答對者即可獲得LINE POINTS 25點。