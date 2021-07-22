集保監理科技3.0 創新數位監理接軌國際

數位科技蓬勃發展，加速金融業推動數位轉型。集保結算所作為台灣資本與貨幣市場大後台，擁有豐富多元的市場數據，在推展金融服務的數位轉型之際，也因應國際監理科技發展趨勢，建立有效且精準的監理機制，協助監理機關接軌國際。

集保結算所董事長林修銘表示，這幾年集保推出許多數位金融服務，像是集保e存摺、股東e票通、ESG資訊平台、債票券交易單據區塊鏈及Open Banking 2.0等，希望透過金融科技，提升台灣金融市場的運作效率。然而，金融科技與監理科技是一體的兩面，因此在加速數位轉型的同時，也積極投入監理科技的發展。

集保推展的監理科技，共歷經三個時期。集保監理1.0，以調閱資料為主，透過資料庫關聯性設計，編製統計資訊，協助主管機關市場監理與預警。

集保監理2.0，是監理申報與查詢平台模式，分別建置境內外基金、境外結構型商品、AML防制洗錢及打擊資恐、CTP公司負責人及主要股東資訊，及STO具證券性質的虛擬通貨等申報公告平台，讓業者直接在平台申報，監理機關在線上查詢。

集保監理3.0，則進入了大數據監理時代。2018年起集保將核心系統的股票、債券、票券、基金、跨境資產等資料，彙整於大數據資料庫，依主管機關風險控管角度彈性設計視覺化、互動式儀表板，並發展出保險業國外投資、票券市場、基金市場、電子投票、股務稽核等監理資訊，提供監理機關使用。

值得一提的是，今年6月底上線的「票券監理申報機制」，更是台灣金融監理一大創新，採用國際監理機關倡導的顆粒化（Granular）資料申報。林修銘表示，顆粒化是指不同屬性或面向的細緻化資料，例如授信資料可依借款人行業、期間、利率、擔保品、集團等不同屬性往下切割與分類，資料顆粒化越細，涵蓋面越廣，有利於資料重組、探勘與分析，而如此巨量資料需要進行串接、清洗及核對等程序，對集保開發團隊的挑戰就很大。

集保對監理科技秉持沒有最好，只有更好的理念。在建置數位監理機制的過程中，專案團隊從規劃到IT，除API外，全都自己做。林修銘表示，「集保要從做中學，培養更多監理科技人才。」今年3月監理科技黑客松落幕後，集保即與新創團隊進行技術合作，未來更將與學研單位、金融機構及科技產業交流，創造共好的監理科技生態圈。