快訊

首例Delta病毒確診死亡個案 屏東枋寮果農妻昨天病逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

烟花颱風來襲 全球人壽啟動天然災害保戶關懷計畫

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
烟花颱風來襲，全球人壽啟動「天然災害保戶關懷計劃 」。圖/全球人壽提供
烟花颱風來襲，全球人壽啟動「天然災害保戶關懷計劃 」。圖/全球人壽提供

中央氣象局發布第六號中度颱風「烟花」海上颱風警報，多個縣市發布豪雨特報，全球人壽表示，將持續關注颱風動向，並準備好隨時啟動「天然災害保戶關懷計劃」，即時掌握各地受災狀況，給予受災保戶協助。

根據最新路徑潛勢預報，其暴風圈正逐漸朝臺灣東半部海面接近，受到颱風外圍環流影響 ，亦針對台北市、新北市、桃園市等六縣市發布豪雨特報。氣象局預估，22日降雨最明顯的區域在北台灣，中南部會有間歇性短暫雨，愈晚雨勢愈明顯。

全球人壽針對烟花颱風受災保戶於第一時間啟動「天然災害保戶關懷計劃 」，提供受災保戶4大關懷服務措施，包括「快速理賠」、「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」及「申請補發保單免收工本費 」等4大服務，以協助保戶度過難關。

全球人壽表示，針對烟花颱風，提供受災保戶似大關懷服務措施內容如下 ：1. 續期保費緩繳三個月，提供應繳保費區間自今年7月1日起至9月30日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費三個月。

2. 保單借款利息緩繳六個月，凡應繳利息區間為自今年7月1日起至12月31日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保單借款利息六個月。

3. 申請補發保單免收工本費，受災保戶因為此次災害致遺失保險單，其申請補發保險單免收工本費。

4. 快速理賠，因烟花颱風影響致發生保險事故之受災保戶，申請時註明「110年烟花颱風受災保戶」，理賠部門受理後將以特急件安排專人優先處理。

延伸閱讀

烟花颱風來襲南水局加強整備 曾文水庫還有1億多蓄容量

烟花颱風逼近！ 彰化伸港搶收牡蠣 產地價格持穩

影／烟花海警發布花蓮湧長浪 海巡拉封鎖線勸離遊客

烟花颱風逼近 海巡拉封鎖線勸走觀浪民眾

相關新聞

烟花颱風來襲 全球人壽啟動天然災害保戶關懷計畫

中央氣象局發布第六號中度颱風「烟花」海上颱風警報，多個縣市發布豪雨特報，全球人壽表示，將持續關注颱風動向，並準備好隨時啟...

台新邀助攻 伴社福挺過疫情

台新銀行公益慈善基金會攜手王月蘭慈善基金會、研華文教基金會、中華電信基金會、老人福祉協會、台灣尤努斯基金會、众社會企業及...

中租數位轉型 克服疫情關鍵

中租控股推動數位轉型奏效，使得新冠肺炎疫情下，三大市場除了實體據點穩步增設，數位工具更是克服疫情影響推動業務的關鍵。

銀行拚財管 攻海外投資

台股隨美股持續創新高，國人錢進海外仍相當積極，銀行財富管理也積極擴張財管海外投資產品線，並以美股與港股為大宗，並壓低投資...

台壽關懷長者 挺銀髮金融

中國信託金控子公司台灣人壽與國立政治大學商學院昨（21）日共同發布簽訂產學合作，雙方宣布攜手五年產學合作計畫，每年舉辦民...

台幣連四貶 探二周低點

股匯雙挫，新台幣匯率昨（21）日貶值1.3分，收在28.073元，連四貶並為近二周低點，總成交量降至11.905億美元。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。