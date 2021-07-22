烟花颱風來襲 全球人壽啟動天然災害保戶關懷計畫

中央氣象局發布第六號中度颱風「烟花」海上颱風警報，多個縣市發布豪雨特報，全球人壽表示，將持續關注颱風動向，並準備好隨時啟動「天然災害保戶關懷計劃」，即時掌握各地受災狀況，給予受災保戶協助。

根據最新路徑潛勢預報，其暴風圈正逐漸朝臺灣東半部海面接近，受到颱風外圍環流影響 ，亦針對台北市、新北市、桃園市等六縣市發布豪雨特報。氣象局預估，22日降雨最明顯的區域在北台灣，中南部會有間歇性短暫雨，愈晚雨勢愈明顯。

全球人壽針對烟花颱風受災保戶於第一時間啟動「天然災害保戶關懷計劃 」，提供受災保戶4大關懷服務措施，包括「快速理賠」、「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」及「申請補發保單免收工本費 」等4大服務，以協助保戶度過難關。

全球人壽表示，針對烟花颱風，提供受災保戶似大關懷服務措施內容如下 ：1. 續期保費緩繳三個月，提供應繳保費區間自今年7月1日起至9月30日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費三個月。

2. 保單借款利息緩繳六個月，凡應繳利息區間為自今年7月1日起至12月31日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保單借款利息六個月。

3. 申請補發保單免收工本費，受災保戶因為此次災害致遺失保險單，其申請補發保險單免收工本費。

4. 快速理賠，因烟花颱風影響致發生保險事故之受災保戶，申請時註明「110年烟花颱風受災保戶」，理賠部門受理後將以特急件安排專人優先處理。