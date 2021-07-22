快訊

不是安慰劑！吳鈴山解盲高端「打到真疫苗」 曝副作用

游泳／中華隊王星皓主要對手 俄國奪牌希望鮑羅廷染疫退賽

股匯齊揚 新台幣早盤升值7.3分、一度觸及28元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

新台幣今（22）日以28.02元兌1美元開盤，升值5.3分；台股早盤以17,482.81點開高，股匯齊揚，新台幣早盤一度觸及28元，升值7.3分。

美股周三上漲，道瓊工業指數上漲286.01點，漲幅0.83%，收34,798.00點；標普500指數上漲35.63點，漲幅0.82%，收4,358.69點；那斯達克指數攀升133.07點，漲幅0.92%，收14,631.95點；費城半導體指數收漲3.06%，收3,288.75點。

台股早盤開高，盤中大漲逾百點，新台幣早盤低點達28.029元兌1美元，升值4.4分，高點觸及28元兌1美元，升值7.3分。

延伸閱讀

美股收紅 法人：台股若站不回月線整理恐拉長

道瓊漲逾280點 企業財報和經濟復甦樂觀情緒助漲

台積電ADR勁揚逾1% 聯電重挫逾2%

台股連三黑 航運又遇逆風

相關新聞

台新邀助攻 伴社福挺過疫情

台新銀行公益慈善基金會攜手王月蘭慈善基金會、研華文教基金會、中華電信基金會、老人福祉協會、台灣尤努斯基金會、众社會企業及...

中租數位轉型 克服疫情關鍵

中租控股推動數位轉型奏效，使得新冠肺炎疫情下，三大市場除了實體據點穩步增設，數位工具更是克服疫情影響推動業務的關鍵。

銀行拚財管 攻海外投資

台股隨美股持續創新高，國人錢進海外仍相當積極，銀行財富管理也積極擴張財管海外投資產品線，並以美股與港股為大宗，並壓低投資...

台壽關懷長者 挺銀髮金融

中國信託金控子公司台灣人壽與國立政治大學商學院昨（21）日共同發布簽訂產學合作，雙方宣布攜手五年產學合作計畫，每年舉辦民...

台幣連四貶 探二周低點

股匯雙挫，新台幣匯率昨（21）日貶值1.3分，收在28.073元，連四貶並為近二周低點，總成交量降至11.905億美元。...

教職員證券知識研習 報名

臺灣證券交易所每年均於暑假期間至全國各地區，為各級學校教職員辦理多場次證券知識研習營實體課程活動，今年因受到疫情影響，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。