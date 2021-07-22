股匯齊揚 新台幣早盤升值7.3分、一度觸及28元
新台幣今（22）日以28.02元兌1美元開盤，升值5.3分；台股早盤以17,482.81點開高，股匯齊揚，新台幣早盤一度觸及28元，升值7.3分。
美股周三上漲，道瓊工業指數上漲286.01點，漲幅0.83%，收34,798.00點；標普500指數上漲35.63點，漲幅0.82%，收4,358.69點；那斯達克指數攀升133.07點，漲幅0.92%，收14,631.95點；費城半導體指數收漲3.06%，收3,288.75點。
台股早盤開高，盤中大漲逾百點，新台幣早盤低點達28.029元兌1美元，升值4.4分，高點觸及28元兌1美元，升值7.3分。
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