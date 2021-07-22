元富證 獲國家品牌玉山獎三項最佳產品肯定

新光金控旗下元富證券積極投入數位金融發展，推出多項優秀產品與服務，今年再以元富證券快點贏App、元富智能客服Chatbot聊天機器人及元富智能理財Win Win Go投資平台榮獲第18屆國家品牌玉山獎最佳產品類三項肯定，為元富證券再添榮耀。

元富證券總經理李明輝表示，數位化趨勢改變了投資人交易行為，元富因應FinTech創新發展浪潮，積極打造各式投資平台，讓投資人不管是在電腦端或是手機端，皆能使用到元富證券提供的優質服務，讓投資變的更有效率。元富證券快點贏App由元富證券與元富期貨聯手開發，以如何讓交易快一點為設計出發點，投入App功能開發與技術提升，改善交易流程，讓步驟少一點、交易快一點，透過專利圖形處理，大幅提升洗價與風險值運算效率，提供專利期權風險係數評估系統，使投資人也能享有法人等級的風控環境，並領先同業首創下單與停損功能一鍵切換，交易的同時也不忘風險控制，成功將正確的停損觀念置入於軟體中。

元富智能客服Chatbot聊天機器人運用FinTech創新技術，擁有業界首創交易密碼引導式解鎖，兩步驟快速完成，提供線上憑證註銷服務，客服機器人化身線上營業員，主動提醒客戶簽署風險預告書，以及隨身個人化查詢功能，讓投資人可以八大帳務一手掌握，密碼補發四重認證，確保密碼安全性、個資不外洩，若遇客戶的問題缺乏關鍵資訊或語意模糊時，智能客服機器人也能即時轉接真人文字客服，打造無斷點的服務品質。

元富智能理財Win Win Go投資平台由元富財富管理團隊與專業顧問團隊合作，共同打造全自動化服務流程。從了解投資人投資理財需求開始，到線上簡便完成開戶簽約、提供投資組合建議，運用歷史大數據來做分析，搭配系統演算法進行自動化管理，因應市場變動可以自動再平衡，調整投資組合等程序，以人機協作模式提供投資者最佳化的資產配置工具，為投資人的資產進行最佳的把關。

元富證券除了持續維持穩健經營、均衡發展，亦會不斷創新，以數位金融科技創造顧客服務價值，踐行普惠金融公平待客，提供投資人更優質的產品與服務，尤其在行動理財上，更將積極投入相關資源，朝向全方位數位券商發展邁進。