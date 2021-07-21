保險業務員收入受衝擊 富邦人壽投入逾3億元擴大獎勵

疫情衝擊各行各業，保險產業也受到劇烈影響，尤以保險業務員首當其衝，業績收入銳減，富邦人壽宣布額外投入逾3億元，四面向擴大獎勵補助，以實質行動支持業務大軍生計，攜手員工共度疫情難關。

富邦人壽表示，深知員工是企業至關重要的資產，本於關心業務夥伴、給予具體支持，陸續提出多項紓困獎勵與補助方案，全面放寬條件、提高受惠人數，透過擴大獎勵、經濟補助、拓展數位、健康照護為主要面向，總計額外投入逾3億元，以實質行動支持業務大軍生計，攜手員工共度疫情難關，緩解經濟壓力、維持業務組織穩定，與第一線外勤同仁共體時艱。

一在擴大獎勵方面。富邦人壽因應全民防疫意識提升，為滿足保障需求且避免人員接觸風險，鼓勵業務員搭配線上遠距作業協助客戶投保，並推出「牛年特別獎勵紓困方案」，此期間防疫保單總計受理逾180萬件，預估將發放超過1億元獎勵金，並因應疫情提前發放（此金額不包含業務員個人銷售佣金）。

另外，亦針對壽險新契約成交，及服務客戶完成保單健檢之「週週追星全力防疫」獎勵紓困方案，不僅放寬標準、嘉惠更多業務元，亦調高獎勵金額，預估總計將發出1.16億元。另外，每年例行性之獎勵專案，如卓越通訊處獎勵、新人獎勵等，則全面放寬獎勵條件，形同類紓困補助方案，預估總計投入金額近1億元。

二是在經濟補助方，秉持照顧員工信念，針對6月因疫情影響收入較低之員工，推出「疫情紓困經濟補助專案」，每人最高補助金額5,000元，預估將有6,800名員工受惠；另外，如業務同仁評量期間含括5月或6月，則一律免考核，減緩業務員壓力，同時也能維持業務組織之穩定。

三在拓展數位方面，為降低業務員與客戶接觸風險，兼顧健康與保險業務穩定推動，富邦人壽打造VIP平台(Video Insurance Platform)，提供客戶「迅速保」視訊投保體驗，獲金管會核准試辦，藉以協助業務員持續發展保險服務，客戶只要以手機號碼進行驗證，即可完成零接觸、零紙本之視訊投保；此外，業務員於疫情期間，也能使用保單健檢數位系統「健檢百保箱」，協助客戶檢視保單、強化保險保障。

四在員工健康照護上，富邦人壽員工團險新增「法定傳染病健康保險」，保險範圍除新冠肺炎（Covid-19）外，亦涵蓋中央衞生主管機關公佈之法定傳染病，保險費用由公司負擔，若同仁不幸染疫，將提供1萬元法定傳染保險金，並給付每日1,000元的住院日額保險金；另，若同仁不幸確診，不論是否因公染疫，將提供最高5萬元的確診慰問金，以及優於法規之有薪防疫假。