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南山產險電子保單 手機簡訊也可接收

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

南山產險表示，防疫期間，為避免人員接觸造成防疫破口，並致力於提供保戶更快速、便捷的服務，該公司的電子保單服務再升級，保戶除了可利用電子郵件接收電子保單之外，更多了以手機簡訊接收電子保單的選擇，不僅保單傳遞速度零時差，保戶更可以隨時下載與查閱、更有效率地掌握自身保障內容。

南山產險針對多項專案商品提供手機簡訊接收電子保單服務，包括近期熱銷的疫苗險「金疫苗」專案、防疫保單「金好意」專案、業界首創千萬保額的個人責任險「金千萬」專案，以及同時保障意外傷害與責任險的「金如意」專案等。

民眾在投保時，可自行選擇提供手機號碼或電子郵件帳號；核保完成後就會寄發簡訊或電子郵件給保戶，不受時間和空間的限制，保單傳遞更便捷。

金管會已許可保險業以QR Code方式簡化保險條文，後續將逐步推動全面保單電子化，預計兩年內全面採電子保單推動保單存摺。如此以來，就能避免許多民眾在投保後忘記紙本保單存放處，且厚重的紙本保單也不易收納；若需申請理賠時，也不用再翻箱倒櫃尋找保單，甚至可能根本忘記曾投保過什麼保險商品。

從綠色金融角度，電子保單能減少紙本保單所產生之碳排放量與資源的耗用效益。南山產險自去(2020)年七月推動電子保單至今，車險、疫苗險、個人責任險等商品的電子保單使用率持續增長。

該公司除了積極配合政策，推廣強制險的電子式保險證，也進一步結合獎勵活動與植樹活動；未來將持續推動電子保單，提升作業效率，落實環境永續、促進綠色價值鏈。

保單 保險 產險

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