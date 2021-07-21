環球購物中心投資台中立場不變 持續尋找投資機會

冠德建設（2520）旗下環球購物中心今(21)日表示，對於原取得台中市「市31」BOT案最優申請人資格，由於考量全球疫情持續嚴峻，加上原物料成本上漲及缺工影響下，成本大幅增加，經審慎評估，深感遺憾無法繼續執行此案。

不過，環球購物中心仍強調：「投資台中的立場不變！」將持續關注台中市場，也會持續尋找符合定位及未來發展性的合適地點，提供不同的購物體驗給台中市民。

環球購物中心去年底標下台中市11期重劃區「市31」BOT案，原訂投資10億元今年動工開發，興建兼具超市、主題式餐飲、休閒及購物等多功能商城。

但受疫情及營建業缺工、缺料，成本大幅增加影響，環球購物中心並未在公告議約期限內完成議程序，市府最後也同意其放棄議約，所繳納的保證金400萬元，全數沒收不予發還。

這也是受新冠疫情影響，台中BOT促參案半途夭折的首案。據了解，位於附近洲際棒球場的中信金60億元「台中洲際棒球園區娛樂商城」開發案，亦因疫情影響及營建成本大幅上揚，動工日期一延再延。

環球購物中心成立於2005年，以實現家庭日常生活幸福為宗旨，提供每位顧客一站滿足、體驗互動、全家同樂、線上線下串聯的生活娛樂購物體驗。

環球購物中心迄今已發展成全台八店的規模，包含全客型商場─新北中和、屏東市，及車站型商場-板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、新左營車站，以及即將開幕的桃園A19，穩居全台軌道型購物商場發展最多的龍頭地位。

另一方面，環球購物中心也積極開創全通路服務管道，投入數位布局，推出APP、GMpay、環球Online線上購物及多元數位行銷，創造獨特的生活及購物新體驗。