台新公益活動 社福團體分享經營理念

台新銀行公益慈善基金會舉辦「您的一票，決定愛的力量」活動，已邁入第12屆，目前計有66家社福團體累積五年取得基金，無法再參加提案，因此組成畢業天使團CLUB，每年定期聚會，交換社福資訊，串聯台灣愛的力量。今年因新冠狀肺炎疫情嚴峻，過去每年定期舉辦的實體交流，改為使用Google Meet線上交流，邀請第二屆的畢業團體-桃園市真善美社會福利基金會分享NPO組織的創新與服務經驗談。

桃園市真善美社會福利基金會附設共四家機構，服務近200位憨兒，除了參加「您的一票，決定愛的力量」活動，五年累計獲得公益基金135萬元外，也透過參加活動的經驗，學習積極對外發聲，爭取各界企業贊助，是畢業團體中唯一一家獲得傳善獎的社福團體。會中分別由真善美基金會團隊，董事胡川安及社會資源處處長黃小芳及專業發展處督導林玉嵐暢談經營策略。

真善美資源發展處督導林玉嵐以方案為出發點，分享申請傳善獎經驗談，強調評審特別看重申請方案獨特及永續性，同時也非常重視社會影響力、機構財務健全及資訊化程度，另除書面資料審核外，評審也會到機構進行實地訪視。

社會資源處處長黃小芳表示，社會資源包含「志工」、「物資」與「捐款」，其中志工是最重要的資產，透過志工到機構服務，得到認同後可引進更多資源。用專案、活動及定期三種型態創造生生不息的公益模式，要不斷創新募款模式，走出被動接受捐款，改為主動出擊行銷，還要不斷創造議題。

如在疫情期間，募款困難，但透過議題操作，讓民眾看見機構服務，進而願意捐款，並提供多樣便捷的線上捐款方式，善用行銷工具，自然可走出募款困境。

真善美基金會董事胡川安則總結永續經營的理念，強調所有社福方案和經營者思維，要建構及預見機構未來五年願景，並分享正在打造真善美憨老養老村的經驗談。

台東牧心智能發展中心主任許秋霞也分享曾申請傳善獎之經驗，鼓勵團體申請。苗栗幼安教養院院長林勤妹表示，透過線上分享會有更多靈感作法，期許社福團體都能走出疫情困境。

台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘認為，透過畢業天使團分享看見社福團體的能動性，期許畢業團體能善用影響力教導更多微型社福團體學習行銷，並活用科技工具，讓善的循環永不止息。