LINE Bank卡繳富邦產疫苗險保費 享點數回饋

富邦產險表示，推出網路投保「疫網打盡」專案，一年保費98元起，僅需至富邦產險官網即可在線上快速完成投保，投保後最快翌日就能生效；另也與LINE Bank合作「安心防疫專案」刷卡活動，使用LINE Bank快點卡支付此保險專案之保費，既享有保障、又享有LINE POINTS點數回饋220點，希望提供民眾更多元且便利的疫苗險線上投保選擇。

富邦產險表示，疫網打盡專案主要針對因疫苗接種後不良事件住院治療，給予一次性的賠償金，若住院日數達五日，依不同保障內容方案再提供住院生活補助增額保險金，給予兩倍至五倍的保險金，且疫苗保障多元，不僅適用COVID-19、流感疫苗，更包含所有在台灣合格且於境內施打的預防疫苗。

考量接種疫苗後仍有機率再次確診，且疫苗接種後需7-10天才會產生保護力，加上若只打第一劑疫苗尚未接種第二劑時，保護力尚未齊全，仍有再次感染的機率，該專案也針對接種疫苗後再次確診住院，即給予實支實付最高30萬元的保障。

而為了提供民眾更多貼近自身風險需求的選擇，富邦產險全新推出「安心防疫」專案，針對疫苗接種後不良事件住院、每次給付5,000元賠償金，若住院日數達五日以上、每次住院給付金額提高到1萬元，保險期間內因法定傳染病須接受隔離者、每次給付2,000元補償金，確診法定傳染病、也會給付關懷保險金1萬元。

該專案使用LINE Bank快點卡至富邦產險官網支付安心防疫專案保費，可獲得LINE Bank回饋LINE POINTS 220點，讓民眾在獲得保障之餘還能享有點數回饋。

安心防疫專案：https://www.fubon.com/insurance/b2c/campaign/linebank_vaccine/index.html