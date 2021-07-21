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穩定收息+高利率 凱基證券推海外債擁雙優勢

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
投資海外債券四大優勢（凱基證券提供）
投資海外債券四大優勢（凱基證券提供）

自2020年後疫情時代開始，美國聯準會透過大舉購債向市場注入資金以提高流動性，降低企業借貸成本及違約風險，美股也創下歷史新高；但進入2021年下半年，投資人憂心美股高檔修正及面臨貨幣寬鬆政策縮減，造成近期全球市場盤勢震盪。凱基證券建議追求穩定獲利的投資人，應在投資組合中配置信用評等佳、波動度低的海外債券，善用海外債具備長期穩定收息與利差的雙重報酬優勢，更能在市場起伏波動下持盈保泰。

根據信託公會統計資料，國人投資國外一般債券總額，2021年第1季已達新台幣7,872億元，整體規模相較2017年投資總額5,420億元暴增45％；另外彭博數據顯示，美國投資級債總報酬指數自1995年迄今總報酬約392％，其中利息報酬貢獻高達375.3%。歷史經驗清楚顯示，債券優勢在提供穩定利息收入，並且不用擔心短期價格波動，因此追求長期穩健收益的投資人，近年已將海外債券資金部位大幅提高。

在目前低利的情況下，一年期美金定存利率僅約0.25%，無法滿足投資人固定領息的需求。凱基證券表示，目前許多的國際知名企業如AT&T、波音、法國電力、7-eleven, Inc.等公司發行的海外債，債券利息約是2.5％～3％，這些國際知名公司信用評等佳，買入債券後即可享受穩定領息的好處，若客戶持有至債券到期，期間債券價格變動完全不影響客戶的投資報酬，投資人可以享有更明確的現金流量收入，適合做為中長期理財規劃的投資工具。

凱基證券為讓不同資產階層客戶皆可布局理財，大幅降低海外債的投資門檻，最低只要1萬美金即可投資，並能選擇以新臺幣或外幣下單。相較於多數銷售海外債的金融機構，訂定的投資門檻為美金10萬元以上對投資人更具吸引力。凱基證券同時具備市場上首屈一指的債券團隊，透過與國外分析師即時連線，為投資人帶來第一手的公司資訊，更擁有信評機構穆迪的專業報告，掌握海外企業的信評狀況，並提供財管及複委託平台供客戶使用，滿足投資人多樣化的理財需求。

債券 凱基證

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