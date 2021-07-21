金管會射箭留外銀 星展銀：樂見國際競爭力條件

金管會昨（20）日宣布完成修法，協助外銀在台經營。星展銀行（台灣）今（21）日回應，樂見主管機關提供外商銀行更具國際競爭力的金融環境與條件。星展銀行（台灣）將針對相關法規放寬進行進一步研究，再研擬未來策略方向，持續深耕台灣的承諾。

外銀掀起撤離台灣風潮，花旗集團今年宣布，要出售包括台灣在內的13個市場的消金業務，由於花旗銀在台子行是國內五家外銀子行中最大，等同龍頭一半業務要撤離台灣，動搖市場認為台灣消金業務不再吸引花旗銀的疑慮，恐會引發外商集團開始陸續出走台灣。

金管會昨日宣布修法的重點，其一為放寬外銀淨值計算，過去只有本國銀行在計算BIS的時候，可以把備抵呆帳、保證責任準備金的50%納入淨值計算，放寬外銀在台分行也可納入鏡計算。

其二為放寬銀行兼營債券自行買賣部位限額，由證券部門淨值改為銀行核算基數等，新增規定包括與單一海外關係企業買賣以及交易總餘額不得超過銀行核算基數的一成等，讓銀行與總行進行交易額度可以擴大範圍。

金控財務高層對此解釋，金管會不同做法，都是要擴大銀行業務動能，外銀與母行交易涵蓋很多範圍，包括資金調度等等。