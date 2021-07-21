保誠推1年期防癌附約 480元買30萬保障

英國保誠人壽今(21)日宣布，推出「標靶守護防癌健康保險附約」，以一年一約及附約方式，幫助民衆以較實惠的保費加強癌症保障，涵蓋標靶、化療、手術、放射線等主要癌症療法，幫助客戶獲得最適切的治療，及早對抗疾病。

癌症的好發率逐年攀升，根據國民健康署最新的癌症登記報告，2018年新發癌症人數為11萬6,131人，較2017年增加約4%，相當於每4分31秒就有一個人罹患癌症。

隨著醫療技術的進展，抗癌藥物除了大家熟知的化學治療、放射線治療之外，標靶治療也成為對抗癌症的主要療法之一，但癌症標靶藥物費用普遍偏高，形成民眾在面對抗癌之路時的一大難題。

以國人癌症好發率為首的大腸癌為例，化療合併標靶治療每個月至少花費20萬~30萬元的醫療費用，即使部分治療健保提供給付，完成整個療程仍有一筆可觀的自費項目。此外，以近五年就醫人數成長率前幾名的肺癌、乳癌、前列腺(攝護腺)癌為例，治療方式有手術、化療、放療和標靶藥物等多元療法。

英國保誠人壽建議民眾選擇防癌險時，應考量醫學進步帶來的新治療技術，選取可以涵蓋標靶、化療、手術、放射線等主要癌症療法的保險產品，以標靶守護防癌健康保險附約為例，若不幸罹患癌症，可積極採取合適的治療方式，並減輕因治療所帶來的經濟負擔。

隨著醫療方式演進，有些癌症療程採取居家療養、按時服用標靶藥物的方式，已具備防癌險或醫療險的民眾，也建議增加涵蓋標靶治療的保險商品，補足標靶治療的缺口。

英國保誠人壽的標靶守護防癌健康保險附約，除了傳統的化學及放射線治療給付，針對癌症及其併發症而接受的標靶治療提供一次性給付，可避免收集醫療單據等繁瑣流程，專心治療對抗癌症。

標靶守護防癌健康保險附約，針對需要住院的手術或是未住院的門診手術也有給付，幫助客戶建構更綿密的防癌保障防護網。

英國保誠人壽的標靶守護防癌健康保險附約，投保年齡從0歲至70歲，最高可續保至保險年齡85歲。一年一約且保證續保，但非保證費率，續保的保險費費率因被保險人年齡及當時依規定陳報主管機關之費率而有所變動。

這張保單旨在提供民眾以較低的保費獲得所需的癌症保障，以30歲男性投保為例，保險金額30萬元，年繳保費僅需新台幣480元，即可為自己加強癌症保障。

英國保誠人壽提醒民眾，應定期進行相關癌症篩檢，早期發現及早治療。同時也建議民眾定期檢視醫療保障，選擇適切的保險商品為自己強化保障的缺口，才能在需要用到時，安心治療，守護健康。