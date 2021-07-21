合庫銀行力推信託2.0 培訓「高齡金融規劃顧問師」

合庫銀行積極推動信託2.0計畫，培育信託專業人才，由高階經理人率隊並安排逾200位同仁參與首批「高齡金融規劃顧問師」認證培訓課程，於7月14日完成訓練，課程費用由銀行全額負擔，參訓員工積極準備應試中。為能服務各地高齡長輩，合庫銀行規劃270家分行，每分行皆能配置一名高齡金融規劃顧問師為目標，以專業並具同理心協助高齡長輩靈活彈性來安排財產、規劃安養方向，讓長輩輕鬆享受樂齡生活。

合庫銀行董事長雷仲達表示，「高齡金融規劃顧問師」培訓課程內容相當豐富及完整，透過課程訓練可以提升員工規劃高齡金融商品的能力外，亦增強其對於長者生理、心理的認知，及與長者溝通的能力，讓行員在提供金融服務時，更貼近高齡長輩的需求。面對高齡社會對金融商品的需求及迎接超高齡社會的來臨，雷董事長十分鼓勵同仁取得這張「利人利己」證照，為社會盡一份心力。

近年來，合庫銀行不斷開辦新信託商品，以多元資產如金錢、股票、不動產等結合安養信託或財富傳承信託，透過專業團隊量身訂做最適宜的方案，讓客戶達到「創造金流」、「保全資產」及「傳承規劃」的三重效益，除此之外，亦投入大量資源強化資訊系統優化客戶體驗，並持續整合跨部門產品及加強異業合作提供客戶一站式服務，打造信託與生活緊密結合的樂活生態圈。

合庫銀行長期關注高齡社會議題，更是連續四年榮獲「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」績效優良銀行。合庫銀行希望提供客戶的不只是金融商品，而是能傾聽客戶需求、與客戶分享長照資訊，運用社會資源規劃自己的退休生活，透過溫暖專業服務，守護客戶財富。