當了15年總經理 林鴻聯升任聯邦銀行新任董事長

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
聯邦銀行20日股東常會全面改選董事，大股東聯邦集團第二代、原任總經理林鴻聯（左）升任董事長，原任董事長李憲章（右）今天主持完股東常會後正式退休。聯邦銀行/提供
聯邦銀行20日股東常會全面改選董事，大股東聯邦集團第二代、原任總經理林鴻聯（左）升任董事長，原任董事長李憲章（右）今天主持完股東常會後正式退休。聯邦銀行/提供

聯邦銀行（2838）股東常會20日舉行，全面改選董事，大股東聯邦集團第二代、原任總經理林鴻聯升任董事長，原任董事長李憲章今天主持完股東常會後正式退休。股東會也通過配發特別股股息每股2.4元(依股利率4.8%核算)，普通股股票股利每股0.631元，進行盈餘轉增資。

聯邦銀今天改選第11屆董事，應選九席董事(其中含獨立董事3席)，由江振雄、林鴻聯、林賜勇、曹素鳳、李文明及涂洪茂當選董事，李國璋、李宗翰及范玲玉當選獨立董事。改選後董事長異動，現任董事長李憲章正式宣布退休卸任，日下午召開董事會，推選林鴻聯接任新董事長。

聯邦銀指出，新任董事長林鴻聯，擁有美國舊金山州立大學電腦科學系及臺灣大學國際企業研究所碩士學歷，1989年籌備聯邦銀行，1991年擔任聯邦銀行董事，1998年擔任聯邦銀副總經理，2006年接任總經理迄今。面對競爭激烈、快速變遷的金融環境，林鴻聯表示，金融業唯一不變的，就是要變。他也相當感謝李憲章擔任董事長為聯邦銀行的辛勞奉獻及對各項業務推展的支持。

聯邦銀指出，李憲章於聯邦銀行籌備期間即已到任，領導團隊籌劃人力資源、業務規劃、行舍選址及各功能作業制度，並於聯邦銀行申請設立後任職副總經理。李憲章任內推動聯邦銀行股票上市，首創電話金融服務及為國內首家獲准開辦網路銀行，並領先業界開創法拍屋代墊款業務成為法拍龍頭；90年代積極拓展信用卡發卡量突破200萬卡，投標概括承受中興銀行47家分支機構營業，大舉擴增營運規模；近年來更因應金融科技變革，迅速推展行動支付，成為國內少數同時推出Apple Pay、Samsung Pay等七大行動支付發卡銀行；同時參與投資一卡通、LINE Pay，為聯邦銀行數位金融科技版圖奠定良好基礎。他亦推促聯邦銀行轉型為綜合型銀行，整併保經、票券及車貸，並轉投資聯邦網通、聯邦租賃、聯邦投信及聯邦創投等子公司，藉多角化經營，提高競爭優勢。

聯邦銀行於李憲章領導下，國內分支據點規模從1992年正式對外營業7家分行，迄今達90家分行及9家證券分公司，並搶進桃園捷運、臺中捷運及高雄捷運ATM金融服務，同時於越南胡志明市、河內及香港分別成立代表人辦事處，朝國際化目標邁進。聯邦銀感謝李憲章30年來敬業付出，帶領聯邦銀行穩健發展，今年上半年自結數更創下累計稅後純益23.07億元，每股稅後純益(EPS)0.75元的新高。

股東會 捷運

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