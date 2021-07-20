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烟花颱風增強為中颱！最新路徑北修 仍不排除登陸

數位佈局取代地區佈局 遠銀增資引進策略伙伴

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導

遠東商銀今天舉行股東會，董事長侯金英表示，疫後時代，變動性與無法預測性將成為主要挑戰，遠東銀將秉持長期穩健成長的核心策略，目標於今年底前突破總資產7000億元目標；今天股東會也通過私募增資100億元，目標引進國外策略夥伴。

遠東集團董事長暨遠東銀副董事長徐旭東表示，遠銀要持續向外發展，至於引進的國外策略伙伴是否有鎖定哪一個區域？他表示，與其選定區域，不如鎖定AI、大數據合作夥伴，可以連結全球。也就是說，遠銀將以數位佈局取代區域佈局，鎖定數位金融業者合作。

遠東銀今天股東會中通過配發新台幣0.517元股利，含現金股利0.326元及股票股利0.191元，現金股利發放率約45%，並完成第11屆董事改選。

遠銀股東會選出董事11席，由侯金英、王孝一、鄭澄宇、吳均龐、鍾聰明、許士軍、俞明德等法人代表及張秀蓮、王小蕙、林寶樹等獨立董事，以及徐旭東當選，其中陽明交通大學講座教授林寶樹為新任獨董，女性董事則維持3席。

在核心業務量能均衡發展下，遠東銀法人金融以越南辦事處與預計啟動的新加坡辦事處站穩東協市場；同時掌握回流台商客群，提供結構型融資及客製化金融方案，擴大利基商品的收益貢獻。在數位創新方面，加速專案進程，開創或增進數位客戶金融應用場景。

遠東銀表示，疫情三級警戒期間「小樂」數位智能客服使用量飆升，已趨近占總客服量20%之年度目標；Bankee社群銀行則持續以頻頻出擊的創新商業模式，迎戰純網銀，除帶進數位原生客群。

「投資者要投資遠銀，遠銀是很好的金融股。」徐旭東表示，遠銀身為中型銀行，可進可退很有彈性，具備 3 個要件，第一，數位化，企業不走向數位化，很難走向下一步；第二，資產穩定成長；如此，才能穩扎穩打；第三，獲利能力良好。

股東會 遠銀 遠東銀

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