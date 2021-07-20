中壽推壽險業首張疫苗險保單 保費499元

保險公司相繼推出疫苗險，中國人壽宣布推出壽險業界首張個人疫苗險­保單 –「中國人壽疫守護住院醫療健康保險」，提供民眾「疫苗接種」和「疫苗接種後確診」的雙重守護，不分被保險人性別、職業和年齡，一年保費499元。

中國人壽資深副總經理李正偉表示，中國人壽率先推出壽險業第一張個人疫苗險「中國人壽疫守護住院醫療健康保險」，照護因疫苗接種後產生不適症狀而導致住院的保戶，提供住院關懷保險金、加護病房費用保險金、出院療養保險金和身故保險金四大保障。

倘若接種疫苗後不幸染疫，也提供住院日額保險金和住院慰問保險金，讓保戶能更無後顧之憂的療養。保單提供0歲至70歲的被保險人，以單一費率計價499元。

保單設計，凡於疫苗接種後28天內，身體出現之負面症狀或疾病，且為疫苗接種所致者，依照保單條款即可啟動保障。依住院天數給付住院關懷保險金，每日2,000元，最高給付60天 ; 若診斷需入住加護病房，每日將額外給付加護病房費用保險金2,000元，最高給付30天 ; 出院後另給付定額1萬元的出院療養保險金 ; 且有身故保險金10萬元的保障。

保險契約有效期間內，若不幸染疫確診且經醫生診斷需住院，並於確診前180天內曾施打疫苗者，中國人壽則依約定給付住院日額保險金，每日3,000元，最高達365天 ; 另額外給付定額住院慰問保險金3萬元。