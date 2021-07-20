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台灣創新、戰略雙板聯合 蘇貞昌：縮短台下十年功歷程

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

行政院長蘇貞昌今（20）日表示，政府希望透過放寬相關規定及鬆綁法規等作為，縮短我國創新產業及資本市場須經「台下十年功」的辛苦歷程，

蘇揆今日出席「台灣創新板、戰略新板聯合開板典禮」，並表示台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心一起努力並勇敢突破聯合開板，為創新產業提供更好的投資環境，也是政府要扶植創新產業的經濟戰略。

蘇揆指出，資本市場是國家經濟的櫥窗，過去多任總統候選人的政見是股市上萬點，自蔡總統上任以來，不但股市上萬點已達1,300多天，上周更突破1萬8,000多點；這是蔡總統領導與國人的共同努力，才能使臺灣逆勢成長，突破萬難。

蘇揆表示，證交所及櫃買中心為提供創新產業更好的投資環境，一起努力聯合開板並勇敢突破，而舞台的背板所寫的「台灣創新板 戰略新板」，也正是政府要扶植創新產業的經濟戰略及做法。

蘇揆以備戰奧運的選手為例，「台上十分鐘，台下十年功」，選手經長期的訓練與努力以爭取佳績，而資本市場及創新產業要發展則需縮短其「台下十年功」的時間。  

蘇揆說，政府該做的事，就是透過放寬相關規定、鬆綁法規、加速財務審核等，讓需要的、有潛力的產業，能在聯合開板後有更好的投資環境跟條件，使其早日發揚光大、早日蓬勃發展。

資本市場 櫃買中心

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