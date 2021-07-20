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最便宜98元、最老至80歲 10家疫苗險懶人包一次看

聯合新聞網 / 小花平台保險+
目前市面上已有10家保險業者推出「疫苗險」，其中有3家最高投保年齡到80歲、6家身故理賠金新台幣30萬元、每日住院最高理賠1萬元。 圖／小花平台保險+提供
目前市面上已有10家保險業者推出「疫苗險」，其中有3家最高投保年齡到80歲、6家身故理賠金新台幣30萬元、每日住院最高理賠1萬元。 圖／小花平台保險+提供

因應新冠肺炎疫情影響，國內3級警戒持續延長至7月26日，不過，部分民生消費產業及餐飲內用將有條件的「微解封」！想必有不少人跟小編一樣「快要悶壞了～」在這裡，小編提醒讀者們，儘管部分場所有條件適度鬆綁，仍需繼續保持適當的社交距離，以減少疫情擴散的機會。隨著自6月開始新冠肺炎疫苗逐步擴大開打，相信大家也跟小編一樣，引頸企盼著早日解除封鎖、盡快恢復往常。

只是，雖然新冠肺炎疫苗打已大規模施打，卻也陸續出現施打後不良反應事件通報，許多人為求心安網路投保「疫苗險」；據了解，目前市面上已有10家保險業者推出「疫苗險」，其中有3家最高投保年齡到80歲、6家身故理賠金新台幣30萬元、每日住院最高理賠1萬元……，細看各家保障內容仍有些「眉角」要注意，以下表格幫讀者做一統整說明。

產品名稱網路投保年齡

總保費

每日住院理賠金身故理賠金
新光產險「疫苗接種綜合保險」20-75歲228元每日2000元
每次最高給付10日
（疫苗接種不良反應最高總給付50萬元）		20萬元
國泰產險
「享安心疫苗保障」		20-75歲185元每日3000元每次最高給付30日（疫苗接種不良反應連續住院5日以上時，另定額給付生活補助金3萬元）25萬元
富邦產險
「疫網打盡」		20-75歲依S、M、L等3種方案滿足不同預算（98元、399元及467元）每日2000元
每次最高給付45日
（疫苗接種不良反應最高總給付50萬元）		 
台新銀行旗下Richart（與安達產業合作）20-75歲199元每日3000元
（加護病房住院每次3萬元，連續住院達5日以上者，另提供2萬元住院慰問金）		30萬元
中國信託產業
「安心守護」		20-75歲187元

每日3000元
每次最高給付14日

（住加護病房不限制天數每劑3萬元、出院慰問金每劑60000元）

30萬元
新安東京海上產險「疫保心安」20-75歲500元每日3000元
（一經確診即一次給付「法定傳染病補償保險金」5萬元，最高總給付64萬元）		30萬元
安達產險
「185疫苗險」		20-75歲185元每日3000元
每次最高給付45日
（疫苗接種不良反應連續住院5日以上時，另定額給付住院保險慰問金2萬元）		25萬元
南山產險
「愛注疫」		20-80歲182元每日3000元
每次最高給付45日
（住院日額和住院關懷保險金最高總給付28.5萬元）		30萬元
兆豐保險
「全民接種專案」

15-80歲

182元每日3000元
每次最高給付45日
（入住加護病房或負壓隔離病房日數加1倍給付）		30萬元
和泰產險
「新疫點零」		20-80歲191元至891元每日2000元至3000元
每次最高給付14日		10萬元至20萬元

資料來源：各家保險公司網站

▌原文出處：

你買疫苗險了嗎？10家疫苗險懶人包報你知：最便宜98元、最老至80歲

疫苗 保險 理賠 新冠肺炎 新冠疫苗

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