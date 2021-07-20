最便宜98元、最老至80歲 10家疫苗險懶人包一次看

因應新冠肺炎疫情影響，國內3級警戒持續延長至7月26日，不過，部分民生消費產業及餐飲內用將有條件的「微解封」！想必有不少人跟小編一樣「快要悶壞了～」在這裡，小編提醒讀者們，儘管部分場所有條件適度鬆綁，仍需繼續保持適當的社交距離，以減少疫情擴散的機會。隨著自6月開始新冠肺炎疫苗逐步擴大開打，相信大家也跟小編一樣，引頸企盼著早日解除封鎖、盡快恢復往常。

只是，雖然新冠肺炎疫苗打已大規模施打，卻也陸續出現施打後不良反應事件通報，許多人為求心安網路投保「疫苗險」；據了解，目前市面上已有10家保險業者推出「疫苗險」，其中有3家最高投保年齡到80歲、6家身故理賠金新台幣30萬元、每日住院最高理賠1萬元……，細看各家保障內容仍有些「眉角」要注意，以下表格幫讀者做一統整說明。

產品名稱 網路投保年齡 總保費 每日住院理賠金 身故理賠金 新光產險「疫苗接種綜合保險」 20-75歲 228元 每日2000元

每次最高給付10日

（疫苗接種不良反應最高總給付50萬元） 20萬元 國泰產險

「享安心疫苗保障」 20-75歲 185元 每日3000元每次最高給付30日（疫苗接種不良反應連續住院5日以上時，另定額給付生活補助金3萬元） 25萬元 富邦產險

「疫網打盡」 20-75歲 依S、M、L等3種方案滿足不同預算（98元、399元及467元） 每日2000元

每次最高給付45日

（疫苗接種不良反應最高總給付50萬元） 台新銀行旗下Richart（與安達產業合作） 20-75歲 199元 每日3000元

（加護病房住院每次3萬元，連續住院達5日以上者，另提供2萬元住院慰問金） 30萬元 中國信託產業

「安心守護」 20-75歲 187元 每日3000元

每次最高給付14日 （住加護病房不限制天數每劑3萬元、出院慰問金每劑60000元） 30萬元 新安東京海上產險「疫保心安」 20-75歲 500元 每日3000元

（一經確診即一次給付「法定傳染病補償保險金」5萬元，最高總給付64萬元） 30萬元 安達產險

「185疫苗險」 20-75歲 185元 每日3000元

每次最高給付45日

（疫苗接種不良反應連續住院5日以上時，另定額給付住院保險慰問金2萬元） 25萬元 南山產險

「愛注疫」 20-80歲 182元 每日3000元

每次最高給付45日

（住院日額和住院關懷保險金最高總給付28.5萬元） 30萬元 兆豐保險

「全民接種專案」 15-80歲 182元 每日3000元

每次最高給付45日

（入住加護病房或負壓隔離病房日數加1倍給付） 30萬元 和泰產險

「新疫點零」 20-80歲 191元至891元 每日2000元至3000元

每次最高給付14日 10萬元至20萬元

資料來源：各家保險公司網站