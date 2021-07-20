星展銀總座：台灣別再錯過數位化機會

星展銀總經理林鑫川今（20）日指出，「台灣不可以錯過這次數位化的機會，否則就太可惜了」因為5月台灣疫情爆發以來，企業客戶使用星展數位平台成長一成，消金客戶則有七成使用星展digibank數位平台，顯見台灣客戶對數位金融需求度因疫情正在攀高。

他建議，台灣應趁疫情期間加快數位化與科技化布局，例如改善更多數位服務的認證模式。林鑫川說，如果朝更親民化方式前進，因疫情時，會催動民眾數位化的意願。

例如，面對跨境企業可能惡意欺騙銀行，林鑫川說，單單只靠一家銀行了解一位客人是片面，真正意義，假設台灣的銀行業可以合力以及跨境合作，才有意義。這在區塊鏈上就有意義，例如整串企金與銀行往來都在區塊鏈上執行，就能避免問題。

但問題是，跨境需要很多工程，但台灣本身應該可以合作。例如，只要把全部公司資料蒐集在一個地方，並願意提供銀行透過API在MyData串接，未來公司開戶可以透過數位方式獲得更快的金融服務或認證。

林鑫川說，建議前提是台灣可以做到數位身分證，否則現在自然人憑證利用讀卡機認證的方式會較為繁瑣。例如，台灣串接政府單位與個人數據的MyData，目前授權可使用自然人憑證、晶片金融卡等可以證明個人身份的證件或憑證等驗證；而新加坡同樣是串接政府單位與個人資料的My Info，則可以透過帳號、手機一次性密碼等，就完成認證。

他舉出新加坡銀行在數位布局上，光是企金客戶的服務，就相當願意砸錢開發，台灣星展銀兩年前曾領先同業推出的數位動態密碼器（Digital Token），目前仍是獨家推出，分析可能與要改變台灣企業客戶的習慣、又要串接系統有關，過於麻煩，減少銀行跟進意願。