快訊

百年來最長休市！基隆廟口夜市選定這天重開張 改頭換面迎客

奧運國手搭乘經濟艙生波 傳體育署長張少熙請辭

星展銀總座：台灣別再錯過數位化機會

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

星展銀總經理林鑫川今（20）日指出，「台灣不可以錯過這次數位化的機會，否則就太可惜了」因為5月台灣疫情爆發以來，企業客戶使用星展數位平台成長一成，消金客戶則有七成使用星展digibank數位平台，顯見台灣客戶對數位金融需求度因疫情正在攀高。

他建議，台灣應趁疫情期間加快數位化與科技化布局，例如改善更多數位服務的認證模式。林鑫川說，如果朝更親民化方式前進，因疫情時，會催動民眾數位化的意願。

例如，面對跨境企業可能惡意欺騙銀行，林鑫川說，單單只靠一家銀行了解一位客人是片面，真正意義，假設台灣的銀行業可以合力以及跨境合作，才有意義。這在區塊鏈上就有意義，例如整串企金與銀行往來都在區塊鏈上執行，就能避免問題。

但問題是，跨境需要很多工程，但台灣本身應該可以合作。例如，只要把全部公司資料蒐集在一個地方，並願意提供銀行透過API在MyData串接，未來公司開戶可以透過數位方式獲得更快的金融服務或認證。

林鑫川說，建議前提是台灣可以做到數位身分證，否則現在自然人憑證利用讀卡機認證的方式會較為繁瑣。例如，台灣串接政府單位與個人數據的MyData，目前授權可使用自然人憑證、晶片金融卡等可以證明個人身份的證件或憑證等驗證；而新加坡同樣是串接政府單位與個人資料的My Info，則可以透過帳號、手機一次性密碼等，就完成認證。

他舉出新加坡銀行在數位布局上，光是企金客戶的服務，就相當願意砸錢開發，台灣星展銀兩年前曾領先同業推出的數位動態密碼器（Digital Token），目前仍是獨家推出，分析可能與要改變台灣企業客戶的習慣、又要串接系統有關，過於麻煩，減少銀行跟進意願。

疫情 區塊鏈 新加坡 星展銀行

延伸閱讀

元大銀前六月線上基金交易筆數 年增659%

PTT和Dcard發言批評政府 孫大千：恐被貼中共同路人標籤

星展銀：美股有望再創高 亞洲疫情升溫展望看淡

疫情在家 線上開戶、投資消費一手抓

相關新聞

保險新制上路近1個月 這些保費省下一個雞腿便當價

7月來到中旬，已有多項保險新制正式上路，相信許多人都很有感，像是壽險和意外險等費率調降、小額終老險投保金額上限提高至新台幣70萬元，不僅普遍受到中高齡族群的青睞，也吸引了不少小資族、社會新鮮人高度關注並主動投保。

第一金董座邱月琴：看好今年獲利表現

第一金控（2892）今（20）日舉行股東會，第一金控暨第一銀行董事長邱月琴表示，雖然目前國內疫情暫時影響內需市場，然在出...

觀光紓困比去年少 綠委籲降貸款門檻

「觀光業要跟銀行貸款常受到刁難，希望交通部能與金管會溝通！」綠委陳亭妃、蔡適應、陳秀寳等人20日召開記者會，呼籲交通部等部會加大紓困幅度，並針對未來可能的降級提早規劃防疫指引與振興措施。與會的旅館、餐廳業者反應，今年紓困比去年少，銀行貸款門檻卻仍高，他們快撐不下去了。

疫苗險熱賣 中壽推出壽險首張個人疫苗險保單

台灣七月中取得新冠肺炎疫苗已累計近800萬劑，為鼓勵國人施打疫苗，達集體防疫的效果，中國人壽宣布推出壽險業界首張個人疫苗...

股匯雙殺 新台幣午盤貶值3.8分、暫收28.09元

新台幣今（19）日午盤暫收28.09元兌1美元，貶值3.8分，成交金額6.44億美元；台股早盤開低，新台幣上午盤最高達2...

元大銀前六月線上基金交易筆數 年增659%

元大銀行數據分析團隊，追蹤今(2021)年5月下旬新冠肺炎疫情爆發後相關數據，數位平台客戶數、交易量仍持續大幅成長，行動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。