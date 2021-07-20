年輕「Z世代」薪情差 投保錢花在刀口上可以這麼做

6月畢業季剛過沒有多久，受到新冠肺炎疫情影響，也連帶衝擊就業市場雪上加霜；根據求職網站調查發現，今（110）年有多達8成的畢業生願意「調降」期望待遇，只為求得一份工作。雖說找到工作、順利就職很重要，但是也不要忽略了個人人身風險，據調查顯示，26歲以下的「Z世代」只有1成左右每月支出配比上有考量到要投入保險保障。

26歲以下「Z世代」僅1成每月支出會買保險

所謂的「Z世代」是指在1995至2010年誕生，約11至26歲的新興世代，目前全台灣約有375萬人、佔總人口數的16％。

日前一項「Z世代全方位意向調查」發現，相較於「X世代」（約42至61歲）和「Y世代」（約26至41歲），「Z世代」每月投入在保險保障項目的比例，其間差距不可謂不大，只有1成左右的「Z世代」每月支出配比上有考量到要個人保險保障。

對此，小花平台保險顧問指出，在今天行動網路與智慧型手機的普及化下，「Z世代」可說是小時候就受益於網際網路的普及的一代，不如善用網路投保便利、快速、即時等特性，最好能盡早規劃充足的保障，優先選擇低保費、高保障的壽險商品，為自身保障打下穩固基石，千萬別自以為還年輕就有恃無恐，因為意外總是說來就來，任誰也無法預期哪一種風險明天就可能會發生。

小花平台保險顧問進一步分析，每個人不同人生階段所需要的保險保障不盡相同，呼籲民眾定期檢視自己的保單、做個保單健診，以適時補足自身保險保障缺口。對於初入職場的社會新鮮人來說，建議先以壽險建構基礎保障防護網後，再擴大加強個人醫療與傷害保障，且隨著未來可能面對的家庭責任，依照實際情況適度調整保單內容。

尤其今年受到新冠肺炎疫情的影響，求職難度提高，加上由來已久的低薪現況，絕大多數社會新鮮人投入保單規劃的預算確實很有限，在進行保險規劃時，最重要的前提是「把錢花在刀口上」，建議可以壽險、意外險和意外醫療險、實支實付型醫療險、癌症險等4重點著手規劃。

重點1、壽險

社會新鮮人囿於預算考量，投保壽險時，掌握「先定期、後終身」原則，優先選擇定期壽險，除了減輕家人處理自己身後事的壓力與負擔外，還有多餘的金錢照顧家人。在保額規劃上，可以採行「雙十原則」，也就是保額總和是年收入的10倍，每年用年收入的1／10作保險規劃。

重點2、意外險和意外醫療險

社會新鮮人在外奔波機會多，發生事故意外風險機率也較高，因此必備意外險和意外醫療險，除了意外險有「低保費、高保障」特性外，意外醫療保險中有日額型醫療險和實支實付型醫療險，可以有效填補意外受傷後的醫療費用，是年輕族群投保時可以優先選擇的保險。

重點3、實支實付型醫療險

隨著醫療技術進步，今天需要自費的醫材或是手術費用也愈來愈多，透過實支實付型醫療險，可以補足高額自費醫療項目部分的支出，有效轉嫁醫療時所需的醫療費用。另一方面，也要額外再規劃雜費限額的保障，唯有提早做好準備，才能確保萬無一失。

重點4、癌症險

癌症已連續38年蟬聯國人10大死因之冠，根據衛福部最新統計資料顯示，近來國內20至39歲年輕人新增罹癌人數大幅成長，癌症已然不再是中老年人專利，也不要再說年輕就是本錢了！面對癌症，除了備妥一次性給付的重大傷病險外，也要同步規劃提供多次給付的癌症險，愈早投保愈好。