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6公股金融召開股東會 兆豐金、第一金及台企銀完成改選

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
受到新冠肺炎疫情影響，第一金控今天於子公司第一銀行北投分行旁廣場召開股東常會，並強化相關防疫措施。圖／第一金控提供
受到新冠肺炎疫情影響，第一金控今天於子公司第一銀行北投分行旁廣場召開股東常會，並強化相關防疫措施。圖／第一金控提供

今天是金融業超級股東會日，兆豐金、第一金、合庫金、華南金、彰銀及台企銀等上市六大公股金融事業今天都召開股東常會，其中，兆豐金、第一金及台企銀皆順利完成改選。第一金控今年上半年獲利成長25％，表現出色，董事長邱月琴表示，雖然目前國內疫情暫時影響內需市場，然在出口暢旺帶動下，仍看好今年整體獲利表現。

兆豐金控今天股東會通過配發現金股利1.58元，股息配發率與殖利率皆位居金控前段。兆豐金控成立以來，連續18年配發股利，發放股利合計超過23元。兆豐順利完成第八屆董事改選，共選出張兆順等7名財政部代表、施克和（國發基金）、吳宏謀（中華郵政）、李國興（台銀）及林常青、陳虹如、吳瑛、陳彩稚、游啟璋等五位獨董。

去年在疫情影響下，兆豐銀外匯存款、進出口信用狀金額累積市占皆居冠；放款量創下歷年新高，其中消金放款餘大增16%。兆豐金控董事長張兆順表示，未來將鞏固既有利基發展多元獲利，完善海外佈局深耕客戶，並加速推動集團數位轉型，落實法遵、洗防及內稽內控作業。

台灣企銀今天舉行110年股東常會，由董事長林謙浩主持，會中承認109年度盈餘分配案，分派每股現金股利0.1元及股票股利0.34元，合計配發股利0.44元；並為強化資本結構、提升獲利能力，會中通過盈餘轉增資發行新股。

台企銀今天改選除選出10席董事，另為深化公司治理、健全企業永續發展，獨立董事由3席增至為5席。董事當選人為林謙浩等4名財政部代表、戴士原等3名台銀代表、葉俊顯(國發基金)、陳明輝(台企銀工會)及王哲男。

往年十分「熱鬧」的彰銀股東常會，在台新金退出經營權之爭後轉為平靜順暢，由董事長凌忠嫄主持，會中承認109年度營業報告書及財務報告和109年度盈餘分派案，決議通過普通股每股分派現金股利0.36元及股票股利0.1元。

合庫金股東會通過盈餘轉增資發行新股討論案，為每股配發股利1.05元，其中現金股利0.85元，及盈餘轉增資配股0.2元。董事長雷仲達表示，未來將持續鞏固核心競爭優勢，促進業務均衡發展，並推動創新科技應用，擴增境外獲利貢獻，提升財務操作績效，深化風險內控管理，並善盡企業社會責任。

兆豐金控今天召開110年度股東會，由於仍處三級警戒狀態，為恪遵防疫指引，特別選在林口自有大樓停車場搭棚舉行。圖／兆豐金控提供
兆豐金控今天召開110年度股東會，由於仍處三級警戒狀態，為恪遵防疫指引，特別選在林口自有大樓停車場搭棚舉行。圖／兆豐金控提供
合庫金控今(20)日股東大會圓滿成功。圖／合庫金控提供
合庫金控今(20)日股東大會圓滿成功。圖／合庫金控提供
臺灣企銀召開110年股東常會，順利完成董事改選(右二：臺灣企銀董事長林謙浩，右三：臺灣企銀總經理張志堅)。圖／台企銀提供
臺灣企銀召開110年股東常會，順利完成董事改選(右二：臺灣企銀董事長林謙浩，右三：臺灣企銀總經理張志堅)。圖／台企銀提供

兆豐金控 股利 股東會 第一金 台企銀

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