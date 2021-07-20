星展新企金網銀亮相 推線上跨境收款追蹤功能

星展銀（台灣）今（20）日宣布，為提升客戶的數位體驗，繼去年針對消金客戶打造全新數位平台「星展digibank」，近期推出新一代的DBS IDEAL企業網路銀行，讓企業客戶享有便捷的數位金融體驗，其中四大新功能為台灣的銀行首創。

第一，領先業界推出「企業線上跨境收款追蹤服務」，為台灣首家銀行推出。

過去企業跨境匯款追蹤，要等到環球銀行金融電信協會（SWIFT）電文才能確認匯款最新狀況，或是與自己、客戶往來銀行確認匯款進度。

「企業線上跨境收款追蹤服務」為國內首家提供客戶可透過網路銀行即時查詢匯入款項狀態，及提供買方付款通知服務的銀行。

此外，企業客戶只須透過申請星展e匯通（DBS DigiDocs）於網銀設定匯入款項到帳通知，即可依此完成線上匯款性質申報，大幅縮短入帳時間，強化交易流程。

第二，權限管理自主化：企業管理者可自行維護與即時調整公司網銀的使用者設定和資金授權規則，毌需通過銀行後端設定，約可節省兩個工作天，以提供客戶更高便利性與即時性的網銀服務。

第三，介面高度客製化：企業內部可依照不同需求與使用習慣，客製化安排網銀首頁看板資訊，設定最需要掌握的資訊，例如檢視帳戶餘額、近期交易紀錄、交易授權狀態等，登入後即可快速掌握資金動向並提升營運效率。

第四，裝置平台多元化：DBS IDEAL企業網路銀行採響應式網頁設計，自動依據裝置大小調整網銀介面，客戶不論在電腦、平板或手機，皆能享有一致且順暢的網銀服務體驗。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川指出，五月中開始，企業客戶使用數位通路完成企業金融交易的比例，已較先前成長將近10%。我們也將持續強化星展企業網路銀行的服務，協助企業客戶在疫情期間有效提升營運效能，實踐「數位銀行 星展領航」的承諾。

星展銀行（台灣）環球金融交易服務處負責人陶曉昀指出，此次星展銀行（台灣）與環球銀行金融電信協會（SWIFT）合作，領先業界推出「企業線上跨境收款追蹤服務」，以 SWIFT gpi （Global Payment Innovation）inbound tracking 的功能來解決企業跨境收付款時資訊不透明的痛點，讓客戶透過網路銀行就可以即時掌握跨境收款的現金流動，改變以往追蹤跨境收款的繁複過程，提升調度資金效率、優化庫存並建立更有效的供應鏈。

SWIFT北亞地區總經理張志偉認為，憑藉SWIFT嶄新的SWIFT gpi 跨境收款追蹤支援，星展銀行（台灣）將能提供企業客戶高度透明、可追溯性和高確定性的匯款服務。

星展銀行（台灣）的前瞻數位實力，不僅獲得《環球金融雜誌》2021年「台灣最佳現金管理銀行」，以及《財資雜誌》（The Asset）Triple A之2021年「交易、貿易、永續供應鏈與風險管理獎」三項大獎，包括「台灣非銀行金融機構最佳夥伴」、「台灣最佳數位解決方案夥伴」，與「最佳供應鏈解決方案」等殊榮。在獲得外界肯定之際，星展銀行（台灣）未來也會持續推動數位金融創新，提供客戶更嶄新的金融體驗。