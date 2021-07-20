中壽推4檔連結瀚亞代操投資型保單 月月撥回0.5%

少子化、高齡化趨勢下，長壽風險帶給許多人的威脅將越來越大，為協助民眾規劃退休金，中國人壽（2823）今（20）日宣布推出「中國人壽豐利達人」系列四張保單商品，由「瀚亞投信」代為操作，投資標的可望月月固定撥回0.5%，保費費用分12期收取，先享受投資再付費。

中壽表示，台灣已邁入高齡社會，許多人都可能活的比自己預期久，因此退休金準備是否充足成為重要課題，尤其退休準備只有一次，絕大多數上班族也都是必須趁著還有工作收入時，為將來沒有工作收入時的生活費用做準備，因此選擇較具有效果的工具，才有利於累積退休金。

中國人壽建議，提早透過保險，打造退休後的小金庫，是防範平均餘命變長、退休準備不足的好策略之一，而透過投資型保險商品，不僅能獲得保障，還有機會順勢增加資產，達到兼顧的效果。中壽新推出四張投資型保單，包括「中國人壽豐利達人變額壽險」、「中國人壽豐利達人外幣變額壽險」、「中國人壽豐利達人變額年金保險」及「中國人壽豐利達人外幣變額年金保險」等四張保單，所連結的投資標的為委託專業投資團隊「瀚亞投信」代為操作的「瀚亞享鑫全權委託管理帳戶(美元)」，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金。

中壽表示，「中國人壽豐利達人」系列商品具備三大特色。一是保單幣別可依自身需求選擇新臺幣或美元，並提供壽險及年金險雙選擇，保戶想要強化保障或是規劃退休皆可行；二是投資標的有機會月月固定撥回0.5%，且給付方式可選擇現金給付、累積單位數或配置於貨幣帳戶；三是目標保險費之保費費用分12期收取，先享受投資再付費，資金充分運用。

不過，中國人壽提醒，保險應做為長期資產配置的規劃工具，且保單帳戶價值會隨所選擇的投資標的績效波動，民眾應自負投資盈虧之風險，因此呼籲須按自身的風險承受程度，選擇適合的投資型保單，才能讓保險商品發揮最符合需求的效果。