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保險新制上路近1個月 這些保費省下一個雞腿便當價

聯合新聞網 / 小花平台保險+
7月已有多項保險新制正式上路，包括壽險和意外險等費率調降、小額終老險投保金額上限提高至新台幣70萬元等。 圖／小花平台保險+提供
7月已有多項保險新制正式上路，包括壽險和意外險等費率調降、小額終老險投保金額上限提高至新台幣70萬元等。 圖／小花平台保險+提供

7月來到中旬，已有多項保險新制正式上路，相信許多人都很有感，像是壽險和意外險等費率調降、小額終老險投保金額上限提高至新台幣70萬元，不僅普遍受到中高齡族群的青睞，也吸引了不少小資族、社會新鮮人高度關注並主動投保。

另外，個人傷害險（不含旅平險）也調降「危險發生率」上限，假設投保100萬元個人傷害險，對照原來表定的80％「危險發生率」上限，則「第1類職業類別」1年保費約為1,085元，再用現行的上限降至70％來計算，調降後的1年保費，約為950元，相當於省下一個雞腿便當的價錢。

意外險保費調降、相當於一個便當價錢

說到此波意外險保費的調降，僅針對投保身分為「第1類職業類別」，像是內勤或是行政人員等意外風險度較低的保戶；據了解，有些保險公司為求操作方便、省時，會以提高保險金額的方式著手處理，直接寄發通知書給保戶、類似於「增加保險金選擇權通知書」，在不調整保費的原則下，提高原來保單保障額度。

針對這項意外險保費調降的影響，金管會表示，危險發生率只有規定「上限」和「下限」，意即每家保險公司採行的危險發生率是介於規定的「上限」至「下限」之間，預估整體保費可以調降1成保費左右。不過，如果將調降保費和提高保額兩相比較，金管會以過去的經驗分析，指出絕大多數保戶通常傾向於選擇調降保費，而不是提高保單保障額度。

對於有意願提高保單保額的保戶，只要在期限內寄回通知書並填妥有關要保人和被保險人等相關資料，在不調整保費的情況下，保單增額調整的部分，通常會在下一期保單續保時生效，實際生效日期會在通知書上載明（仍需依各家保險公司規定）。

最後，金管會進一步說明，意外險是提供被保險人因為遭受意外傷害事故，導致其身體受到傷害而致失能或是死亡時的保險保障，並不包含其他非屬意外事故，因此該類保險商品的保費本就比其他類型的人身保險來得便宜許多。

小花平台溫馨提醒

適逢7月保單新制上路，建議民眾確認一下相關保單通知書是否都有收到，同時考量許多行業都採取「居家辦公」的模式，如果你的保單通訊地址是留公司，有可能會遺漏掛號信件，提醒你多留意一下，以免個人權益受損。

▌原文出處：

7月保單變革調整 部分在相同保費下，提高意外身故保險金！

保費 保單 保險

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