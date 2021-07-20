觀光紓困比去年少 綠委籲降貸款門檻

「觀光業要跟銀行貸款常受到刁難，希望交通部能與金管會溝通！」綠委陳亭妃、蔡適應、陳秀寳等人20日召開記者會，呼籲交通部等部會加大紓困幅度，並針對未來可能的降級提早規劃防疫指引與振興措施。與會的旅館、餐廳業者反應，今年紓困比去年少，銀行貸款門檻卻仍高，他們快撐不下去了。

降低補助門檻

旅館商業同業公會副理事長鄭生昌表示，旅館業有60%以上都在放無薪假，目前業者仍遵守與交通部約定31日前不裁員的承諾，但他們已經快撐不下去了。鄭生昌呼籲，交通部能夠提供旅館業者每房1萬元、為期3個月的補助，另外也要儘速與業者溝通26日如果降級，觀光業的防疫指引。

他希望政府讓面對大量不特定人群的觀光從業人員能優先施打疫苗，並由中央輔導業者進行數位化轉型、統整各地疫情資訊供業者參考。另外，由於目前法律規定若有確診者足跡經過，該事業單位需要至少停業3天，鄭生昌認為政府可輔導保險公司對此類意外開發新種保險，或是直接給業者補償。

基隆市觀光協會理事長陳麗香也感嘆，今年疫情比去年嚴峻，許多餐廳、觀光業夜市與小吃攤都快撐不下去了，其中有很多業者營業額下跌的幅度很逼近政府申請的門檻，但因條件未符合而領不到紓困金，讓很多餐廳停業，因此她希望政府能放寬補助門檻，照顧更多所謂的「紓困邊緣人」。

綠委籲通融貸款

「銀行不能把錢貸給沒有需要的人！」蔡適應指出，今年狀況比去年慘，但紓困方案卻沒有比較好，他會要求交通部再檢討。另外，許多業者跟他反應在與銀行貸款的過程遭受困難，政府雖推出利息補貼，但若貸不到款，利息補貼也是看得到、吃不到，他表示會與其他委員聯名提案，向交通部與金管會反應此問題。

陳秀寳則指出，指揮中心雖已宣布微解封，但全國仍處於三級警戒，民眾對於外出旅遊還是很觀望，現有的旅遊型態還是以短距離、少天數、少人數的樣態為主，對整體產業幫助有限。她呼籲交通部要積極與業者討論解封後的旅遊防疫指引，並提出更多水電費與租金的減免，讓旅遊業可以撐更久。

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