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疫苗險熱賣 中壽推出壽險首張個人疫苗險保單

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
中國人壽推出壽險業界首張個人疫苗險，提供民眾「疫苗接種」和「疫苗接種後確診」的雙重守護。圖／中壽提供
中國人壽推出壽險業界首張個人疫苗險，提供民眾「疫苗接種」和「疫苗接種後確診」的雙重守護。圖／中壽提供

台灣七月中取得新冠肺炎疫苗已累計近800萬劑，為鼓勵國人施打疫苗，達集體防疫的效果，中國人壽宣布推出壽險業界首張個人疫苗險­保單 「中國人壽疫守護住院醫療健康保險」，提供民眾「疫苗接種」和「疫苗接種後確診」的雙重守護，不分被保險人性別、職業和年齡，一年保費僅499元，民眾可多利用小額保費的疫苗險來讓防疫安心感大升級。

中國人壽資深副總經理李正偉表示，中國人壽率先推出壽險業第一張個人疫苗險，照護因疫苗接種後產生不適症狀而導致住院的保戶，提供住院關懷保險金、加護病房費用保險金、出院療養保險金和身故保險金四大保障；若接種疫苗後才不幸染疫，也提供住院日額保險金註5和住院慰問保險金註6，讓保戶能更無後顧之憂的療養。該保單提供0歲至70歲的被保險人，以單一費率499元即可擁有保障。

中壽表示，「疫守護住院醫療健康保險」針對「疫苗接種」和「疫苗接種後確診」給予雙重保障，凡於疫苗接種後28天內，身體出現負面症狀或疾病，且為疫苗接種所致者，依照保單條款即可啟動保障。依住院天數給付住院關懷保險金，每日2000元，最高給付60天 ; 若需入住加護病房，每日將額外給付2000元，最高給付30天 ; 出院後另給付定額1萬元的出院療養保險金 ; 且有身故保險金10萬元的保障。

在保險契約有效期間內，若不幸染疫確診且經醫生診斷需住院，並於確診前180天內曾施打疫苗者，中國人壽則依約定給付住院日額保險金，每日3000元，最高達365天 ; 另額外給付定額住院慰問保險金3萬元。

隨著可施打疫苗人數逐漸增加與年齡層逐漸下降，雖無法完全預期疫苗施打後的風險，但可提前為自己做好更周延的準備。中國人壽提醒民眾，疫苗施打完畢後，仍應維持個人防疫保護措施，為自己及家人做好雙重保障。

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