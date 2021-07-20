快訊

颱風來襲若停班課 陳時中：疫苗接種暫停 併入下期

7/20確診地圖／今本土+18、4死 陳時中：個案減少 將做完整疫調

呼應環保 滙豐銀推1.31％起低利綠建築優惠房貸

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

滙豐銀今（20）日宣布，呼應更環保、更節能的生活型態，推出「綠建築優惠房貸專案」與「綠動優惠信貸專案」，協助民眾能更輕鬆入住綠建築與添購電動交通工具。只要建築物符合綠建築標章，最低可享有1.31％起的低利房貸優惠。

滙豐銀指出，綠建築房貸條件為：針對經財團法人台灣建築中心核定「綠建築標章」合法建築物，享有一般型房貸優惠利率1.31%起、或抵利型房貸優惠利率1.47%起的專屬優惠。此外，滙豐還提供額外最高2%貸款成數給購置綠能商品的貸款客戶。

另外，針對「綠建築優惠房貸專案」客戶也提供免鑑價費、免代償費的優惠。只要9月30日前完成申貸,貸款核撥額度達新台幣1,200萬(含)以上，更能享有卓越理財帳戶免帳管費至房貸結清前之優惠。

為了滿足越來越多民眾期望擁有電動交通工具的需求，滙豐也推出「綠動優惠信貸專案」，額度最高可達新台幣500萬、繳款最長84期，與大家攜手邁向「零淨排放」目標。凡於7月19日至今年年底，只要貸款目的為購買電動交通工具（含電動汽/機車、電動自行車與電動輔助自行車），可享開辦費最低0元之限時優惠。

滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融業務負責人葉清玉指出，「在台灣，購屋及購車向來是民眾理財過程中相當重要的一環。當金融服務結合 ESG（環境、社會及治理）元素成為滙豐致力達成的目標時，很高興能推出『綠建築優惠房貸』與『綠動信貸』專案，不僅讓民眾能享受滙豐的便利服務，在達成人生中重要的階段目標時，也能為環境永續盡一份心力。」

葉清玉進一步指出，綠色貸款已逐漸成為趨勢。滙豐銀行希望藉由這類的貸款優惠的吸引力，讓綠建築的觀念跟效益可以更為社會大眾所接受。

房貸 綠建築 新台幣

延伸閱讀

亞洲ESG發展有望後來居上

元大上櫃ESG成長N下周掛牌 5000元投資十檔好股

疫情導致收入短少 民眾房貸還款壓力大

租約剩9天房東突然做這件事 她氣：不能給我這樣搞吧

相關新聞

觀光紓困比去年少 綠委籲降貸款門檻

「觀光業要跟銀行貸款常受到刁難，希望交通部能與金管會溝通！」綠委陳亭妃、蔡適應、陳秀寳等人20日召開記者會，呼籲交通部等部會加大紓困幅度，並針對未來可能的降級提早規劃防疫指引與振興措施。與會的旅館、餐廳業者反應，今年紓困比去年少，銀行貸款門檻卻仍高，他們快撐不下去了。

疫苗險熱賣 中壽推出壽險首張個人疫苗險保單

台灣七月中取得新冠肺炎疫苗已累計近800萬劑，為鼓勵國人施打疫苗，達集體防疫的效果，中國人壽宣布推出壽險業界首張個人疫苗...

股匯雙殺 新台幣午盤貶值3.8分、暫收28.09元

新台幣今（19）日午盤暫收28.09元兌1美元，貶值3.8分，成交金額6.44億美元；台股早盤開低，新台幣上午盤最高達2...

元大銀前六月線上基金交易筆數 年增659%

元大銀行數據分析團隊，追蹤今(2021)年5月下旬新冠肺炎疫情爆發後相關數據，數位平台客戶數、交易量仍持續大幅成長，行動...

國泰金調查 解封後54%民眾想旅行、17.8%想去餐廳

國泰金（2882）今（20）日發布7月國民經濟信心調查結果，隨著本土疫情趨緩，景氣展望指數上揚，股市樂觀情緒亦回升。此外...

新台幣早盤升值0.7分 一度觸及28.045元

新台幣今（20）日早盤以28.09元兌1美元，貶值3.8分開出；台股早盤以17,724.92點開低，新台幣早盤一度觸及2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。