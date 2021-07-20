呼應環保 滙豐銀推1.31％起低利綠建築優惠房貸

滙豐銀今（20）日宣布，呼應更環保、更節能的生活型態，推出「綠建築優惠房貸專案」與「綠動優惠信貸專案」，協助民眾能更輕鬆入住綠建築與添購電動交通工具。只要建築物符合綠建築標章，最低可享有1.31％起的低利房貸優惠。

滙豐銀指出，綠建築房貸條件為：針對經財團法人台灣建築中心核定「綠建築標章」合法建築物，享有一般型房貸優惠利率1.31%起、或抵利型房貸優惠利率1.47%起的專屬優惠。此外，滙豐還提供額外最高2%貸款成數給購置綠能商品的貸款客戶。

另外，針對「綠建築優惠房貸專案」客戶也提供免鑑價費、免代償費的優惠。只要9月30日前完成申貸,貸款核撥額度達新台幣1,200萬(含)以上，更能享有卓越理財帳戶免帳管費至房貸結清前之優惠。

為了滿足越來越多民眾期望擁有電動交通工具的需求，滙豐也推出「綠動優惠信貸專案」，額度最高可達新台幣500萬、繳款最長84期，與大家攜手邁向「零淨排放」目標。凡於7月19日至今年年底，只要貸款目的為購買電動交通工具（含電動汽/機車、電動自行車與電動輔助自行車），可享開辦費最低0元之限時優惠。

滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融業務負責人葉清玉指出，「在台灣，購屋及購車向來是民眾理財過程中相當重要的一環。當金融服務結合 ESG（環境、社會及治理）元素成為滙豐致力達成的目標時，很高興能推出『綠建築優惠房貸』與『綠動信貸』專案，不僅讓民眾能享受滙豐的便利服務，在達成人生中重要的階段目標時，也能為環境永續盡一份心力。」

葉清玉進一步指出，綠色貸款已逐漸成為趨勢。滙豐銀行希望藉由這類的貸款優惠的吸引力，讓綠建築的觀念跟效益可以更為社會大眾所接受。