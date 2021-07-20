「股災我最慘」期街口布蘭特正2 爆量11萬張

Delta病毒肆虐，美股暴跌引發國際油價重挫，台股掛牌的期街口布蘭特正2（00715L）、期元大S&P石油（00642U）兩檔石油ETF 20日開盤雙雙暴跌，不少投資人藉機搶短催出龐大交易量，對此法人指出，短線Delta病毒和OPEC+擴產，營造不利油市多頭條件，西德州輕原油期價可能震盪下探55-60美元，因此建議投資人分批布局並善設停損，不宜過度搶短。

道瓊指數19日晚間一度重挫900點，衝擊西德州和布蘭特油價暴跌，槓桿型ETF的期街口布蘭特正2 20日開盤狂瀉10%，居台股跌幅第一，石油原型ETF的期元大S&P石油也跳跌5%，兩檔掛牌商品因此衝出龐大量能，尤其期街口布蘭特正2 11點後的交易量已逾11萬張，排今日個股量能第二大。

期元大S&P石油到11點左右量能也超過2萬張，同步居熱門交易股，相對於19日，期街口布蘭特正2、期元大S&P石油量能約3.4萬張、1.3萬張，更凸顯兩檔ETF的關注度都有倍數成長；許多投資人著眼油價自去年疫情以來強勢飛漲，難得的大跌是絕佳買點。

法人表示，Delta病毒肆虐打亂國際經濟復甦步調，美股、國際油價雙雙重挫，油市基本面，日前OPEC+決議擴產也不利多頭發揮，國際資金因此陸續出場，在19、20日油價才剛自高點出現明顯的長黑K拉回，短、中多架構破壞，投資風險大增。

法人指出，供需面來看，由於OPEC+日前宣布擴產的幅度比4月激進，包括OPEC、IEA都預測油市最快2022年初供過於求，至遲第3季也會過剩，加上新冠變種病毒為經濟動能埋下變數，長線油價或能彈回近期高檔，但近期進場和行情震盪風險都增加，西德州輕原油為例，下檔不排除測試55-60美元前波平台，因此建議投資人不宜過度追高，最好規劃分批、分段布局。

另投資人搶進期信ETF，也要特別留意和追蹤指數的績效落差及波動風險，尤其槓桿型ETF波動為原型二倍，更要善設停利損。有避險需求投資人，也能留意反向型的期元大S&P原油反1（00673R），今日漲幅近6%，為上市櫃ETF第一，交易量放大到快4,000張。