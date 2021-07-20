迎接防疫新生活 北富銀「防疫太空艙」高規格接待

隨著疫情警戒微解封，為提供民眾更安心的服務環境，台北富邦銀行（20）日宣布已於全台45間分行推出高規格「防疫太空艙」，以自動感應門、全室抗菌鍍膜、全時消毒、紫外線空氣過濾等自動化設備，打造如太空艙般獨立安全的抗菌空間，有效降低接觸傳染風險，為客戶及行員的健康安全把關。

北富銀強調，與疫情的對抗將是長期戰役，即使未來疫情受到控制、全面解封，但病毒很難徹底消失，防疫仍不容鬆懈，因此率先同業推出「加強版」防疫措施，遴選來客量較大的分行將洽談室改裝為「防疫太空艙」，增設自動量測體溫及酒精消毒機、自動開關門等感應設施，減少與高傳染風險物品的接觸，同時室內桌椅和各式用具皆全面施作由工研院專利研發的抗菌鍍膜，表面能形成殺菌率達99.9%的長效性奈米銀薄膜，搭配全時消毒及紫外線空氣過濾等設施，形成如太空艙般獨立安全的抗菌空間，有效降低接觸傳染風險，為大眾的健康把關。

此外，「防疫太空艙」還配置了完善視訊通訊設備，客戶可以在現場遠程與產品經理、生活金融諮詢師同時視訊進行「空中會談」，如果洽辦業務時需要諮詢其他稅務、法務、信託等專家意見，也能隨時「Call out」，零接觸照樣享有專業高效的團隊式服務！

因應疫後生活型態，為提供客戶更安心愉快的金融體驗，北富銀從線上到線下全方位進行服務升級。在數位服務方面，開發多種使用簡易、功能完善的數位工具，舉凡轉帳、繳費、投資、貸款等多項業務，皆可利用北富銀的行動銀行、網路銀行或LINE官方帳號遠距輕鬆完成；而在實體服務上，則設計了「防疫太空艙」等高規格設備以強化防疫能力，解封不放鬆、防護多一重，陪伴民眾迎接疫後新生活！想進一步了解「防疫太空艙」服務據點及使用方式等相關資訊，可洽詢各分行客戶經理。