元大銀前六月線上基金交易筆數 年增659%

元大銀行數據分析團隊，追蹤今(2021)年5月下旬新冠肺炎疫情爆發後相關數據，數位平台客戶數、交易量仍持續大幅成長，行動銀行基金整體交易筆數累計至上半年，相較去年同期成長659%，顯見客戶更能享受透過數位金融服務之便利，免出門即可申購基金、海外債、ETF等投資理財商品，e手掌握金融新生活。

元大銀行提供基金定期定額百元投資、日日扣服務，僅需新臺幣100元即可透過定期定額申購元大龍頭基金及元大五小福系列基金，讓投資人可以一站購足，投資台股產業最精華的高科技、經貿、中小型成長股以及大型績優股題材，堪稱是目前市面上最完整的台股基金投資策略，搭配日日扣的投資方式，讓客戶可以更彈性進行投資理財。元大銀行也加碼推出數位平台優惠活動，即日起至2021年9月30日止，數位下單海外債及定期定額申購優質基金(限定元大龍頭基金、元大卓越基金、元大多福基金、元大經貿基金、元大高科技基金、元大2001基金)，最高可享終身零元手續費優惠。

元大銀行全面推升線上申辦業務，提供鑽金數位存款帳戶全方位升級服務。鑽金數位存款帳戶傳遞元大行動銀行APP能讓生活升級、交易變得更簡單的概念，使客戶透過手機就能完成一系列線上金融服務，從開戶、填寫KYC問卷、申購基金到完成各項線上申辦等交易，並提供臺外幣存款、投資理財、支付繳費等線上金融服務，即時掌握投資動態。只要簡單5個步驟，就能一次開立3種鑽金數位帳戶(臺、外幣數位存款帳戶及信託帳戶)，輕鬆開啟金融理財大門。

為鼓勵客戶在疫情期間，體驗數位金融便利服務，即日起至2021年9月30日止，舉辦「鑽金plus升級您的數位帳戶」活動，只要解鎖任一個指定任務(申辦連結禮、信託申辦禮及消費回饋禮)，讓客戶宅在家即可輕鬆享有LINE Pay Money 儲值金最高200元、消費有機會再享30%回饋，還有13種外幣自動化通路平台換匯優惠，與定期定額申購指定優質基金，最高可享終身零元手續費等優惠，活動詳情請見元大銀行官方網站。