國泰金調查 解封後54%民眾想旅行、17.8%想去餐廳

國泰金（2882）今（20）日發布7月國民經濟信心調查結果，隨著本土疫情趨緩，景氣展望指數上揚，股市樂觀情緒亦回升。此外時事題方面，調查疫情趨緩下，民眾對於恢復外出活動的意願，顯示有41.4%的民眾在疫情趨緩且政府放鬆管制措施的情況下將開始恢復外出活動，而解封後亦有過半數、54%民眾最想恢復旅行。

據國泰金調查，28.8%民眾傾向在台灣達到群體免疫且政府相關限制解除才會外出活動。其他民眾中，有16.5%民眾會在完全施打兩劑疫苗後恢復活動，僅13.3%民眾認為在打完第一劑疫苗即可恢復外出。

此外，解封後民眾最想去的地方？中央流行疫情指揮中心延長三級警戒至7月26日，但同時宣布多項微解封的鬆綁措施。國泰金此次調查結果顯示，疫情趨緩後，有54%的民眾最想規劃旅行，17.8%民眾想到餐廳、咖啡館與酒吧等場所用餐，9.9%民眾選擇繼續宅在家，7.2%民眾想去健身房或運動中心，7.2%民眾則想從事看電影等室內休閒娛樂活動，僅3.9%民眾會去大型購物中心購物。

國泰金每個月公布國民經濟信心調查，有「庶民經濟指標」之稱。7月因本土疫情趨緩，景氣展望與現況指數皆上揚，民眾大額消費意願開始回復。據國泰金調查，有34.1%民眾認為未來半年經濟景氣會較現在稍有改善。

國泰金表示，國發會最新公布的5月景氣對策信號維持紅燈，領先指標微幅下滑；近期防疫政策維持第三級警戒，但本土疫情逐漸緩和，景氣展望指數回升至3.7 (6月：-20.3)；民眾薪資上漲預期指數走高至-5.6 (6月：-11.7)，大額消費意願指數同步升至-2.7 (6月：-22)，顯示本土新增確診人數下滑支撐消費信心改善。

至於不動產實價登錄2.07月上路，賣房意願指數急墜創下至少一年新低，逾64%民眾認為現在不是賣房時機占最多，買房意願指數雖略上提高，但仍以逾54%認為不是買房時機占最多，有28%民眾認為是買房時機。

此外，調查亦顯示，有72%民眾預期今年經濟成長在3%以上。7月調查結果顯示，民眾對於2021年台灣經濟成長率的平均預期值為3.99%，高於6月的3.87%，但低於主計處預估的2021年經濟成長5.46%。

民眾對於2021年平均通膨預期值為2.02%，高於6月的1.82%，亦比主計處預估的1.72%要來得高，預期今年通貨膨脹率介於1-2%的民眾比例為52%。

同時隨著本土疫情降溫，提振民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數回升至17.7 (6月：2.2)，風險偏好指數則上揚至12 (6月：4.6)。有43.1%民眾認為未來半年股市會上漲，占比最多，認為會下跌的有25.4%。

國泰金此次調查於2021年7月1~7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共2萬3,916份有效填答問卷。