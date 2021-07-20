新台幣早盤升值0.7分 一度觸及28.045元

新台幣今（20）日早盤以28.09元兌1美元，貶值3.8分開出；台股早盤以17,724.92點開低，新台幣早盤一度觸及28.045元兌1美元，升值0.7分。

美股周一跌多漲少，道瓊工業指數下跌725.81點，跌幅2.1%，收33,962.04點；標普500指數重挫68.67點，跌幅1.6%，收4,258.49點；那斯達克指數收跌152.25點，跌幅1.1%，收14,274.98點；費城半導體指數上漲作收，漲幅0.07%。

台股早盤開低一度下滑至17,563.31點，新台幣則是由貶值轉為升值，早盤低點達28.1元兌1美元，貶值4.8分，高點則觸及28.045元兌1美元，升值0.7分。