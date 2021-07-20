英華達全家寶助攻 南山人壽推遠距健康管理服務

英業達（2356）旗下英華達之「全家寶」創新之舉再下一城，宣布聯合南山人壽以及芯盛健康管理、台塑生醫i醫健康管理、秀傳遠距健康管理，共同推出遠距健康管理服務，讓保戶在疫情時代不用出門，透過專業健康管理團隊的數據化遠端服務，在家也能保健康，為保戶的健康管理帶來新的服務模式，更擴大南山人壽「健康守護圈」的服務版圖。

英華達「全家寶」、3家健管中心及南山人壽合作推出的「南山人壽遠距健康管理服務保戶專案」，係結合資訊科技的力量，以更平易近人的服務方案，幫助更多保戶做好自我健康管理。參與該遠距健康管理服務專案的南山人壽保戶，可透過醫療器材等級的英華達「全家寶」設備在家自行量測，輕鬆取得自己的生理數據，包含心壓、血糖、總膽固醇、尿酸及心電圖等。

「全家寶」設備體積小、操作簡易方便，除獲得「台灣精品獎」的肯定外，其外型設計更榮獲有設計界奧斯卡獎之稱的「德國iF產品設計大獎」。這一次的合作方案，不只讓南山人壽的保戶在家可以簡易量測管理好健康，即時外出攜帶「全家寶」也很方便，隨時隨地都能把健康顧好。

當保戶自行量測後，「全家寶」生理量測設備即會自動將數據上傳至雲端並同步連結至健管中心，健康管理師根據保戶的量測數據，定期追蹤並提供衛教資訊，如遇保戶生理數值有特殊異常，健管師也會介入關心，並利用每個月定期出具健康管理報告，以及每一季線上20-30分鐘的醫師諮詢，協助保戶做好自我的健康管理與促進。