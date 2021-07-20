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疫情催化數位革命 王雪紅：盼是宏達電另一個豐收年

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）今（20）日召開股東會，董事長王雪紅表示，疫情成為加速數位革命的催化劑，全球各地開始將VR虛擬會議應用在各個領域，另外，DeepQ健康醫療事業部則在防疫的數位前線扮演重要的角色，她強調，期盼今年是宏達電另一個豐收年。

宏達電因金管會之疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施，今(20)日在新店彭園會館召開股東會，由董事長王雪紅親自主持，她表示，現在疫情仍處於三級警戒期間，感謝各位股東來參加股東會，給我們支持與鼓勵。

王雪紅首先提到DeepQ健康醫療事業部在疫情期間發揮科技的力量，整合醫學與人工智慧技術所發展的兩項應用內容 「疾管家」跟「疫止神通」，現在都正在防疫的數位前線扮演著重要的角色。

台灣國家衛生指揮中心透過「疾管家」，可以迅速發送許多重要的訊息給民眾，包括即時疫情記者會，口罩購買地圖，簡訊實聯制等，將AI技術轉譯成每一個人的貼身醫療管家，「疾管家」line的好友人數已經達到900萬人。

另一個「疫止神通」居家檢疫關懷系統，可以協助追蹤居家檢疫者的健康狀況，「疾管家」跟「疫止神通」這兩項應用內容都獲頒「防疫獎章」的肯定。

王雪紅指出，從2020年疫情開始到現在，長達一年多的時間，我們生活的各個層面幾乎都受到疫情帶來的影響，全球數十億人面臨居住區域，交通與生活方式的許多限制。儘管如此，HTC憑藉著自身的競爭力、多元的資源以及對未來明確的願景，依然專注持續的創新與發展。

王雪紅強調，疫情成為加速數位革命的催化劑，全球各地開始將VR虛擬會議應用在工作、學習與娛樂，並創造許多創新應用內容。由於防疫期間無法隨意出門逐漸成為常態，使得原本的日常生活包括工作、醫療保健、教育及娛樂等領域，開始紛紛改採線上方式，以科技打破距離的界線。

王雪紅表示，宏達電相信，虛擬實境的應用例如VIVE Sync會議軟體和VIVE Business全方位VR商用解決方案等產品，所帶來如同真實面對面的體驗，讓人們可以自在的進入虛擬世界中進行社交互動、會議、學習與訓練等活動，虛擬實境的應用將會更廣、更多元。

她說，宏達電憑藉著所建立的虛擬實境生態系統，包括平台、軟硬體產品組合、全方位解決方案，已在虛擬實境逐漸普及的契機中準備就緒，取得先機。

王雪紅表示，誠摯感謝這一年來所有股東的持續支持，我們期盼，2021年又是宏達電另一個豐收年，我們相信，宏達電的菁英團隊將更專注於創新及執行目標，加上涵蓋硬體、軟體與平台的多元產品組合，能在不久的未來，創造出更佳的營運績效成果。

王雪紅強調，宏達電堅定邁向為人們創造更佳的生活願景，致力推動虛擬實境生態圈，因為我們相信VIVE Reality 願景能夠創造真誠、良善與美好的世界。

股東會 疫情 王雪紅

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