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全家寶助攻 南山人壽推遠距健康管理服務

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

英業達（2356）集團旗下英華達「全家寶」創新之舉再下一城，宣布聯合南山人壽以及擅長遠距健康管理團隊之芯盛健康管理、台塑生醫i醫健康管理、秀傳遠距健康管理，共同推出遠距健康管理服務，讓保戶在疫情時代不用出門，透過專業健康管理團隊的數據化遠端服務，在家也能保健康，為保戶的健康管理帶來新的服務模式，更擴大南山人壽「健康守護圈」的服務版圖。

英華達「全家寶」、3家健管中心及南山人壽合作推出的「南山人壽遠距健康管理服務保戶專案」，結合資訊科技的力量，以更平易近人的服務方案，幫助更多保戶做好自我健康管理。參與該遠距健康管理服務專案的南山人壽保戶，可透過醫療器材等級的英華達「全家寶」設備在家自行量測，輕鬆取得自己的生理數據，包含心壓、血糖、總膽固醇、尿酸及心電圖等。

合作案上線之前，透過亞健康者實際親身體驗一個月，並蒐集體驗回饋分享。參與人員除了給予整體服務方案高度肯定外，並對於宅在家也能量測自己的總膽固醇、尿酸及心電圖感到十分驚豔。特別是針對健管師及醫師線上的貼心關懷。

英華達「全家寶」營運負責人、副總經理曾慶安表示，在新冠肺炎疫情緊繃之際，此次英華達「全家寶」能與南山人壽、芯盛健管、台塑生醫及秀傳遠距健管中心強強聯手推出遠距健康管理保戶服務專案，不只展現強大的保險業、健康管理產業與科技業跨領域資源整合能力，更在疫情時代為保戶的健康管理開闢出一條「零接觸又零距離」的數位健康管理之路。

健康管理 南山人壽 全家

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