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雙美董事會決議 林明毅7月19日就任總經理

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

雙美（4728）今（19）日宣布，董事會決議通過新人事任命案，商請原擔任獨立董事的林明毅律師接任雙美總經理，並於7月19日董事會決議後就任。

由於林明毅身為執業律師多年，熟稔公司、智財及醫療相關法律領域，且擔任雙美獨立董事期間，對於雙美公司治理、內部控制制度、財務業務等相關事宜具有一定了解程度，可協助推動雙美內部控制制度規劃、營運發展及經營管理，持續強化公司治理、有效落實內控要求。

雙美表示，新總座林明毅為台灣大學法律學系學士以及政治大學法律學研究所碩士，律師高考及格，現亦為中山醫學大學之監察人，未來有機會深化產學間的交流與合作，擦出更多培訓人才、開發膠原蛋白應用新品等新火花。雙美期待經由新的人事安排，在董事長的帶領下開創雙美新局，並強化公司治理與內控要求。

雙美仍持續深化兩岸醫美保養市場，致力推行醫師培育計畫、開拓更多空白市場版圖，讓更多醫師藉以了解膠原蛋白專業醫學美容的使用與注射技術，助力更多合作的可能性；再者，雙美也落實優化公司生產效率、嚴控各項成本費用、人才培訓計畫等重要策略執行，盼財務、業務、公司治理等各面向效益能展開，創造公司營運正向前進。

醫師 膠原蛋白

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