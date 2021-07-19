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涉掏空1.5億被黃茂雄告 黃育仁：難道邱純枝也是共犯

露天拍賣攜夥伴 推賣家發財金優惠利率方案

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

消費者購物習慣因疫情由實體轉至線上，客群邁向全齡化發展，加上電商購物節推升買氣，許多網路賣家的備貨量大為提升。為幫助網路賣家搶入疫情網購商機，輕鬆取得備貨周轉金，即日起至12月31日止，露天拍賣攜手凱基銀行與PChomePay支付連，推出90天1.5％超低利「賣家發財金」，開辦費0元，可全程透過線上申辦，賣家簽約完成最快5分鐘後即可全天24小時隨時線上動用與還款。

露天拍賣分析，疫情衝擊改變消費者的購物習慣，網購商品小從民生用品大到家用電器，需求大增，賣家們也提高平時的進貨量，在商品與資金的週轉必須快速有效率，「賣家發財金」讓露天賣家可以在這次突發的疫情中有效解決短期備貨的資金需求，用彈性的借還款方式自由調度資金，讓賣場不斷的正向循環。

凱基銀行今年1月與PChomePay支付連、露天拍賣合作推出「賣家發財金」額度型貸款專案以來，成功幫助逾百位賣家取得貸款，近6成的網路賣家為21至40歲的年輕族群，多數因進貨周轉資金需求而申辦。在額度使用率上，網路賣家比一般消費者高出2倍之多，顯示網路賣家有較高的資金需求。「賣家發財金」90天優惠年利率1.5％，以動用1萬元換算，一個月利息僅約12元、90天利息約37元，一杯飲料的價格就能支應備貨所需的小額週轉金。

值得關注的是，有多達 51%以上的賣家透過賣家發財金取得人生中第一筆銀行貸款。也有資深賣家過去因缺少收入證明，沒有跟銀行往來的紀錄，很難在一般銀行取得貸款。申辦「賣家發財金」、可彈性借還款，減少急迫還錢的壓力，讓賣家更方便自由調度資金。

發財金 凱基銀行 疫情

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